«Кремль сам стал его заложником». Журналист о роли Рамзана Кадырова в политике современной РФ и его месте в режиме Путина — интервью 18 апреля, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Рамзан Кадыров в Грозном, 25 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Современная Россия плавно превращается в «кадыровскую» Чечню, а сам Кремль по сути давно стал заложником главы республики, рассказал в эфире Радио НВ Михаил Рубин, журналист издания Проект.

— Хочу поговорить с вами о роли Кадырова в войне России против Украины, хочу именно с этого начать и потом перейти к тому расследованию, которое вы опубликовали. Как вам кажется, почему многие аналитики говорят о том, что именно для Кадырова очень много поставлено на карту в этой войне? Как вы можете оценить эти мнения?

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— Я не думаю, что Кадыров, честно говоря, считает, что для него в этой войне что-то поставлено. Как мы видим, Кадыров выступает с одним заявлением за другим и за этими заявлениями вообще ничего не стоит. Это он говорил, что сейчас российская армия возьмет Киев — Киев, слава Богу, взят не был и ничего. Он дальше говорит, что мы сейчас со дня на день возьмем одно, другое, третье… Потом он начинает критиковать всех российских чиновников, которые настроены будто миролюбиво, по меркам российской власти. За этим нет никакого миролюбия, но это более миролюбивые, чем он, так скажем. Он начинает говорить, что Мединский не прав, Песков не прав и мы прекрасно понимаем. И конспирологи начинают думать: а может быть вот сейчас Мединского отзовут или Пескова отправят в отставку. Да нет, ничего подобного, просто за заявлениями Рамзана Ахматовича вообще ничего не стоит, просто так получилось, что он может. Сложилось, что ему вообще можно примерно все, фантастический пример, конечно, с точки зрения жесткого авторитарного режима. Но тем не менее ему можно все, в том числе нести всякую ахинею, нести то, что, слава богу, не сбывается, а даже если что-то сбывается, это не имеет опять же никакого значения. Конечно, если бы вдруг так получилось, что произошло какое-то прямое столкновение, может оно и происходит, какое-то явное поражение этого кадыровского батальона, было бы, конечно, очень здорово, весь мир бы увидел и чеченцы бы сами увидели.

— Тогда я хочу спросить, почему, я думаю, откуда берется эта мысль о том, что на карте у Кадырова много всего стоит в случае войны с Украиной? Есть информация о том, что на самом деле его очень не любят ни в ФСБ, ни в Министерстве обороны. И даже была такая теория заговора, когда в самом начале кадыровцев разбили под Гостомелем, полагалось, что они быстренько там все зачистят и войдут в Киев, убьют Зеленского и захватят власть; была даже теория заговора о том, что это Минобороны специально сделало, чтобы от кадыровцев избавиться. Какое ваше мнение на этот счет?

— Вот с этим я абсолютно согласен, уверен, что в этом смысле (даже не уверен, а много об этом слышал), что конечно, в российской армии в этом смысле есть большое напряжение. Даже давайте себе представим, там отрядили генерал-лейтенанта вручать Кадырову погоны в торжественной обстановке, тоже погоны генерал-лейтенанта российской армии. Ну представьте себе, что там этот человек о себе думает. Ну он российский офицер, не важно качество подготовки и вообще все, что показывает нам российская армия в этой войне, слава богу, но тем не менее. Вот он, допустим, считает, что он — российский офицер, наверняка он или его товарищи где-нибудь боролись с терроризмом, наверняка многие, если не он сам, воевали в Чечне. И вот он теперь вручает погоны с тем же количеством и той же размерностью звездочек, что и у него, человеку, который вообще резал его солдат или его боевых товарищей в свое время. Конечно, это страшное напряжение. Представить себе, что там думают люди, которых отправляют к «кадыровцам» в подчинение, — я уверен, что они просто в ярости.

Безусловно, у него огромное количество врагов и в политике. Ну послушайте, ему позволено то, что не позволено примерно никому. Давайте представим себе, как его ненавидят, что думают другие губернаторы. Вообще ни одному российскому руководителю не позволено впрямую и в таких количествах воровать, даже близко. Естественно, ни одному российскому губернатору не позволено сейчас бросить просто все дела и управлять этими, как их называют, TikTok-войсками, пиариться на войне, толком ничего не делая на самом деле. Хотели бы так многие, выходить в эфир телеграмма и говорить «мне тут бойцы мои че-то докладывают». Вообще бойцы должны докладывать прямому военному командованию, а уж никак не главе региона.

Я абсолютно уверен, что многие возмущены, многие были бы конечно рады каким-то поражениям «кадыровцев». Другое дело, что, слушайте, мы же видим, что происходит такой бардак и что-то пока никто толком говоря, за него не понес ответственности. Я думаю, что уровень влияния, реального влияния и реального участия этой кадыровской братии в войне, в реальных боевых действиях настолько невелик, что там в общих неудачах доля эта не настолько велика. Но еще раз повторяюсь, вы абсолютно правы и правы те люди, которые говорят, что конечно многие бы захотели сейчас подсветить именно кадыровские неудачи.

— В любом случае, есть ли у вас предположения, почему это вот так, почему он является тем исключением из правил?

— Есть, конечно. Я думаю (дальше идут гипотезы), что это развивается, как и многое иногда, метафора. Бывают какие-то вещи, которыми мы живем, а на самом деле так это не было заранее запрограммировано. Я думаю, что в начале просто президент Путин не понимал вообще, что делать с Чечней, а какой в этом смысле самый простой способ? Он нашел того человека, который ему сказал (ну еще в начале отца), он нашел клан. Чечня, давайте вот с чего начнем, не желая обидеть обычных рядовых чеченцев, конечно, регион с большими проблемами, отсталый в плане развития, с точки зрения управления и т. д. Какой самый простой способ управления? Такое немного Средневековье: отдать это как феодальный удел. Он был отдан Кадырову, потому что Путин, федеральная власть в России вообще не понимала, что делать с Чечней. И ему, видимо, сказали, что ты здесь хозяин. Опять же, всеми остальными российскими регионами, видимо, федеральный центр лучше понимал, как управлять. А дальше все это засасывает.

А дальше, если ты даешь бандитам немножко, то приходится потом отдавать множко. Если ты им отдал возможность сначала управлять своим регионом, потом всеми чеченцами вообще в России, делать все, что угодно… Мы знаем, что они не только у себя в регионе могут творить все, что угодно, а похищать чеченцев из других регионов, известно, что они могут хозяйничать в других регионах. А потом уже, видимо, Путин сам невольно, так уже не считает, но по факту он видимо сам стал кадыровским заложником, потому что отдав ему такую власть он уже не может разграничить полномочия Москвы, полномочия Чечни.

— Есть ли у вас, можете ли вы проследить, как создавался этот образ бравых вояк у кадыровцев? Еще раз говорю, мы их называем TikTok-войсками, видим, что они ничего не делают, кучу смешных, реально нелепых видео, которые они публикуют. Вот откуда взялся этот образ вояк, которые на что-то такое способны?

— Я думал, вы спрашиваете про арабский мир, мусульманский мир, там действительно есть связи, это известно, например, у Кадырова с Саудовской Аравией. Считается, что он выполнял некоторые переговорные функции. Сложно на самом деле, как известно, никакого единого этого мира нет, но с какой-то понятной ему частью мусульманского мира за границей, выполнял просто какие-то переговорные, а может быть на самом деле коррупционные функции, мы же не знаем, как они там все решали между собой. Кадырову вообще нравиться делать все, кроме того, чтобы наводить порядок в Чечне и вести Чечню к какому-то развитию. Он любит делать все, кроме этого, все, что способствует его личному имиджу, он этим занимается. Он занят собственным пиаром все время.

— Инста-блогер, то есть уже не «инста», потому что Instagram запрещен.

— В России вообще все инста-блогеры, министр обороны России тоже на самом деле инста-блогер, только может быть не инста-, а просто профессиональный пиарщик, вот мы результат-то и видим. Ну а что делать, если люди разворовывают, им же надо как-то обосновывать свое появление, ну вот, развитием собственного пиара, собственного бренда.

По поводу того, откуда такой образ: слушайте, ну они правда жестковатые ребята, я бы тоже не очень хотел, и вы бы, наверное, не хотели с ними, никто бы не хотел с ними встретиться так, в мирное время. Они очень жестокие, если не надо вести, наверное, реальные боевые действия, так они жестокие ребята. Встретиться с ними где-нибудь, если стать их целью там, где они с оружием а ты безоружен, они жестокие неприятные ребята, конечно. Слушайте, они Немцова убили в спину и ничего, кстати, им не было. Один из организаторов этого жуткого преступления, он был в Украине и его Рамзан Ахматович похлопывает по плечу.

— А вот я еще хочу все-таки задать небольшой вопрос об этих видео. Например, недавно, мне кажется, на прошлой неделе появилось видео, где Кадыров с автоматом в руках бежит перед военными джипами, то есть очевидно, что тут подчеркивается то, что он бегает быстрее, чем ездят военные джипы. Это только нормальным людям кажется смешным, а населению России это действительно кажется такой патриотической красивой картинкой? Как вы это оцениваете?

— Я не думаю, кстати говоря, что Кадыров реально работает на население России. Я думаю, что если он не совсем глупый человек, то вряд ли все-таки. Он прекрасно понимает, что среди российского населения его многие не любят. Вот, кстати, когда все закончится (в России в смысле), это будет отдельной проблемой, как там все будет разбираться. Конечно, проблемы с отношением к чеченскому населению опять же активизируются, куда от этого деваться. Проблема есть? Есть, конечно. Это же только глупый человек будет так говорить. Я не думаю вообще, что конечно в российском обществе существуют большие проблемы в том числе националистические, в том числе с отношениями к кавказцам даже в первую очередь. Я не думаю, что это совсем глупость со стороны Кадырова, если он думает, что он как-то может претендовать на какое-то общероссийское лидерство. Он работает на свое население так, как он это понимает. Действует ли это на чеченцев — мы не знаем, потому что мы же понимаем, что никакой независимой социологии там нет, этот регион содержится в тотальном страхе. Все, с чем там начинает сейчас сталкиваться российское население, со всем этим чеченцы знакомы давно. Очень жесткий режим, очень страшный, еще раз, по отношению к мирным людям.

Я думаю, что Кадыров работает на свой электорат так, как он это видит. Он может себе это позволить, еще раз, потому что никакой оппозиции там нет. Он работает так, как ему нравится, вот ему нравится, он делает. Почему? Потому что может.

— О расследовании, которое сделало издание Проект, там говорится и о дворце Кадырова, и о каких-то его эксцентричных тратах. А вот знаете, в чем у меня вопрос? У меня по крайней мере есть такое впечатление, что расследования о роскоши высокопоставленных лиц в России уже давно, как это сказать не возмущают россиян, а в некотором роде заставляют гордиться, то есть это не вызывает негодования. Есть ли у вас такое впечатление, есть ли объяснение этому, если вы с этим согласны?

— Отчасти. Любая журналистская конференция начинается с того, особенно если в ней присутствуют страны бывшего Советского Союза, но на самом деле все, западные коллеги на это тоже много жалуются, что вот, там люди немного подустали от однообразного формата «у такого-то чиновника есть такой-то дом богатый». Ну хорошо, есть. Существует ли в России некая толерантность, существует ли какая-то толерантность к теме коррупции? Есть, все люди любят так друг другу подмигнуть и сказать: ну мы же прекрасно понимаем, что они там все богатые. Или как, насколько я понимаю украинскую политику, там все между собой поделили какие-то олигархи. Я не претендую ни в коем случае на экспертизу, поправьте меня, если не так…

— Это правда, правда, абсолютная правда.

— Ну вот, есть такая толерантность, людям это окей. Это же очень популярно, что «ну он ворует для себя, но пусть и для людей что-то сделает». Это такая очень рабская психология, она рано или поздно изживет, никуда от этого не деться. Мы действительно сделали много, как минимум три больших расследования о Кадырове, о том, как он сам зарабатывает, о его дворцах и главное — об активах. Как мне кажется, самое интересное расследование у нас было о его женах, которых много, и на которых тоже в очень интересных формах записываются активы. И мы каждый раз думали, а опасно ли это выпускать? Опасно, наверное, многое из того, что мы сделали, так хвастливо скажу, мне кажется, что то, что сделали мои коллеги, это довольно опасно. Но конкретно обижаем ли мы этим самым, вопрос, обижает ли Кадырова расследование о его богатстве? Наверняка, но понимаете какое дело, вообще это такое кавказское, там есть такое, что богатство — это не плохо, особенно для владельца. В богатстве есть некоторый культ, они вообще не могут. То есть для Кадырова тот факт, что он богат, он этим своим богатством с удовольствием хвастается.

На Кавказе это нормально в принципе, особенно в Чечне. И Кадыров это немного культивирует, норму воровства, норму коррупции. Поэтому, конечно, удивить чеченское население сообщениями о каком-то невероятном богатстве Кадырова, а оно правда невероятное, масштабы просто пугают вообще, даже мы их не понимаем до конца. На Кавказе — да, это действительно удивляет людей намного меньше, наоборот, еще раз скажу, для многих это не плохо.

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