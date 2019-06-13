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Советы для преемника. Климкин оценил возможное назначение Пристайко главой МИД

Сегодня, 11:47
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Советы для преемника. Климкин оценил возможное назначение Пристайко главой МИД - фото

ТСН

Климкин назвал Пристайко профессионалом

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал президенту Владимиру Зеленскому несколько кандидатур на должность главы МИД, и среди них был замглавы АП Вадим Пристайко.

«Я лично его очень хорошо знаю много лет, мы работали. Я называл Зеленскому несколько кандидатур, которые могли бы быть задействованы на внешнеполитическом направлении, Вадим был среди них. Я это не скрываю», — сказал он в интервью ТСН.

Климкин отметил, что Пристайко является профессионалом, и желает ему успехов.

«Я очень хочу, чтобы в нашем министерстве сохранилась наша уникальная культура, это очень открытая культура взаимодействия. Культура не вертикальная, а команды, которая работает. Я надеюсь, что Вадим сможет сохранить и дальше помогать этой дипломатической команде», — подчеркнул действующий министр.

На вопрос о том, даст ли Климкин советы своему будущему преемнику, он ответил утвердительно.

«Я, безусловно, их дам, они будут некоторые публичные, это не интересно, а вообще они будут непубличные. Они будут касаться стратегии», — сказал он.

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Глава МИД отметил, что будущий министр должен быть открытым к новым идеям и должен поддерживать команду.

«Один человек в сегодняшней реальности, увы, это не игрок. Роль личности в истории — это такая красивая штука, но она прошла. Сейчас выигрывают команды. Я сегодня говорил о пасьянсе. Нас ожидают ближайшие месяцы безумные вызовы», — резюмировал Климкин.

Напомним, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина.

Климкин заявлял, что после отставки намерен стать народным депутатом.

Климкин добавил, что находится в поиске команды для дальнейшего похода в политику.

После провального голосования Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новым министром иностранных дел Вадима Пристайко. На данный момент он занимает должность замглавы АП, а до этого был постпредом Украины при НАТО.

Он также подписал новое представление об увольнении Павла Климкина.

Теги:   МИД Украины Вадим Пристайко Павел Климкин

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