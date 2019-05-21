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Советник Зеленского допустил отсрочку подписания указа о роспуске Рады

Вчера, 14:52
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Советник Зеленского допустил отсрочку подписания указа о роспуске Рады - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский может отложить подписание указа на несколько дней

Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан не исключает, что подписание и публикация указа о роспуске парламента могут быть отложены на несколько дней для проведения внеочередного заседания Верховной Рады.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом Богдан заявил после завершения встречи президента Владимира Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций.

Советник Зеленского указал, что публикация указа может быть отложена на несколько дней, чтобы провести внеочередное заседание Рады, подписать и опубликовать принятые парламентом решения.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

После консультаций сопредседатель депутатской группы Партия Видродження Виталий Хомутынник заявил, что президент планирует подписать указ о роспуске Рады 22 мая.

Хомутынник добавил, что Зеленский предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.

Теги:   Парламентские выборы Верховная Рада Андрей Богдан Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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