Советник Зеленского анонсировал первые кадровые указы президента Вчера, 15:29 5711 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Первые назначения Зеленского могут быть уже вечером Пресс-служба АП

Первые указы о кадровых назначениях новоизбранного президента Владимира Зеленского могут появиться уже вечером во вторник, 21 мая.

Об этом сказал советник главы государства по юридическим вопросам, пишет Укринформ.

«Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером». — сказал он.

Богдан также ответил на вопрос, возглавит ли он Администрацию президента.

«Такое решение сегодня не принято, на данный момент», — уточнил он.

Ранее Богдан заявил, что Администрацию президента Владимира Зеленского возглавит человек из ближайшего окружения главы государства, которому можно доверять.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

На следующий день улицу Банковую, где находится Администрация президента, открыли для свободного прохода.