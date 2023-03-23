Благодаря украинке-ресторатору. Президент АЮК Дэн Райс рассказал, как стал советником Залужного 23 марта, 13:20 Президент Американ Юниверсити Киев Дэн Райс рассказал, как случайная встреча изменила его жизнь и привела в Украину. (Фото:American University Kyiv)

Ветеран иракской и афганской военных кампаний, выпускник Вест-Пойнта и успешный предприниматель Дэн Райс рассказал NV, как война в Украине изменила его жизнь и превратила в коммуникатора между украинской армией и Пентагоном и президента первого американского университета в Украине.

" Я присоединился к войне в Украине, когда принял нескольких беженцев в свой дом в Майами, как это сделали многие в США. Одна из женщин-беженок, как оказывается, имела ресторан в Киеве, там проходили выступления комедийного шоу, в котором когда-то участвовал будущий президент Зеленский. Она лично знала президента, а поскольку жила в моем доме, то увидела много вещей, связанных с Военной академией Вест-Пойнт и поинтересовалась, военный ли я. А потом спросила, хотел бы я поговорить с Валерием Залужным. Я сказал, что, конечно, рад быть ему полезен.

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Все это произошло в начале войны. Залужный вел битву под Киевом, а я с ним разговаривал по Zoom. Мы говорили о лидерстве, развитии лидеров, и это был отличный разговор. В конце я вызвался помогать, если ему понадобится моя помощь. Он сказал: да, мне понадобится ваша помощь. Тогда я сел на самолет и полетел в Польшу, не имея ни малейшего представления, что я буду делать в Украине. А на следующий день встретился с генералом Залужным. Он попросил меня быть его специальным советником.

Конечно, я ему ничего не советую, потому что генералу Залужному не нужны мои советы. Но у меня своя роль в коммуникациях. США не имеют здесь войск, и существует большой пробел в актуальной информации между Киевом, Германией, где дислоцируются наши подразделения, и Пентагоном. Я стараюсь ее заполнять. Я много пишу статей на тему украинской войны и рассказываю о войне в Украине, стал маркетологом Украины для англоязычной аудитории.

В какой-то момент я попал на радары Американ Юниверсити Киев (АЮК), посла Курта Волкера и первого президента АЮК Рика Шенгроу. Так меня привлекли на должность президента университета".

Полную версию интервью с Дэном Райсом читайте здесь .