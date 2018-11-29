29 ноября 2018, четверг

Советник президента исключил публикацию текста Томоса до вручения избранному предстоятелю УПЦ

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Советник президента Украины Ростислав Павленко заявил, что текст Томоса о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии уже готов, но не будет обнародован до вручения избранному предстоятелю УПЦ.

Об этом он заявил 29 ноября в интервью украинским телеканалам после того, как Синод Вселенского патриархата утвердил текст устава независимой Украинской церкви, передает Интерфакс-Украина.

"Предстоятель в Стамбуле вскоре после Собора [Объединительного архиерейского собора] получит из рук Вселенского патриарха Томос – грамоту. Именно потому это сейчас не является публичным документом, потому что он передается избранному предстоятелю", - сказал он.

По его словам, Объединительный собор УПЦ состоится в декабре, точную дату вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

Напомним, что Священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле окончательно утвердил Томос для предоставления автокефалии УПЦ.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве ставропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

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15 октября Синод Русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с РПЦ и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

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