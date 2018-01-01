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Советник Порошенко рассказал о нюансах томоса для Украинской церкви

Сегодня, 12:05
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Вселенский патриарх Варфоломей предоставит томос после объединительного собора Украинской церкви

Фото: Ecumenical Patriarchate/Facebook

Советник президента Украины Ростислав Павленко рассказал о нюансах томоса для автокефальной Украинской церкви.

По словам Павленко, есть очень конкретные вещи, которые присутствуют в томосе, который получит украинская церковь.

"1.Церковь является независимым субъектом - а не частью другого субъекта (другой церкви), как УПЦ (МП) является частью РПЦ;  2. Церковь сама выбирает предстоятеля - и он не должен получать "благословение" от другой церкви, как это было в УПЦ (МП); 3. Церковь имеет свое место в Диптихе (порядок поминовения); 4. Церковь самостоятельная во внутренней жизни. Признание права на апелляцию к Вселенскому Патриарху не является ограничением - это одна из привилегий Вселенского патриарха, как первого по чести. Это признают все, кроме РПЦ", - написал Павленко в Facebook.

Советник уточнил, что изготовление миро в Константинополе - это дань традициям, а не зависимость.

"Такого понятия, как "неформальный глава" церкви, просто не существует. Глава христианской Церкви - Иисус Христос. Предстоятель автокефальной Церкви - первый среди епископов, выбранный ими", - написал Павленко.

Также советник президента попросил не обращать внимания на российские выдумки и не распространять фейки. 

Ранее издание Romfea опубликовала выдержки из "устава" Украинской церкви, который якобы подготовил Фанар. Российские СМИ интерпретировали содержание устава как существенное ограничение прав новой церкви в пользу Константинополя.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

Теги:   Автокефалия Ростислав Павленко Украинская православная церковь

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