Совет общественного контроля отреагировал на назначение Жебривского аудитором НАБУ

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро выразил обеспокоенность из-за назначения на должность аудитора НАБУ Павла Жебривского.

Как сообщили в пресс-службе организации, это назначение Жебривского не в полной мере соответствует требованиям закона и ставит под угрозу судебного обжалования как сам процесс отбора, так и будущие результаты деятельности комиссии.

Отмечается, что закон О Национальном антикоррупционном бюро предусматривает наличие у аудитора опыта работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях. Отмечается, что подобный международный опыт в биографии новоназначенного аудитора НАБУ отсутствует.

"Сомнения может вызвать беспристрастность Павла Жебривского, ведь еще неделю назад он, работая в должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации, был лицом, подследственным НАБУ", - подчеркнули в Совете общественного контроля.

Напомним, 19 июня президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором НАБУ.

Жебривский заявил, что будет осуществлять оценку деятельности ведомства "беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов".

Центр противодействия коррупции заявил, что Жебривского назначили с нарушением закона.

Что значит аудит НАБУ?

Согласно закону, уволить директора НАБУ можно только по результатам независимого аудита Бюро. Независимых внешних аудиторов трое - по одному от парламента, Кабмина и президента. Аудиторы должны будут проинспектировать деятельность НАБУ и выпустить отчет. Отрицательное заключение о работе НАБУ является достаточным для увольнения директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение принимается большинством голосов аудиторов (достаточно два голоса против одного).

Аудитором НАБУ от Кабинета министров 26 мая 2017 года был избран Михаил Буроменский - украинский юрист и общественный деятель, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.

От Верховной Рады аудитором НАБУ был избран 81-летний правозащитник Владимир Василенко.