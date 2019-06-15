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Совет общественного контроля НАБУ обновил свой состав

Вчера, 15:26
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Совет общественного контроля НАБУ обновил свой состав - фото

НАБУ

На заседании избрали председателя Совета, секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий

В пятницу, 14 июня, состоялось первое заседание новоизбранного Совета общественного контроля НАБУ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета.

На заседании избрали председателя Совета, секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий.

Председателем Совета стала представительница ОО Сороритас Татьяна Локацкая. Секретарем был назначен представитель ОО Ветеранское братство Виктор Трофименко.

Также были избраны члены конкурсных комиссий, которые проводят отбор на должности в НАБУ. Так, в состав первой конкурсной комиссии избраны Татьяна Локацкая, Антон Колумбет, Марк Савчук. В состав второй конкурсной комиссии избрали Богдана Помазана, Богдана Кузьмича, Максима Салата. В состав третьей конкурсной комиссии вошли Евгений Карась, Сергей Артемов и Михаил Бурмистенко.

В состав Дисциплинарной комиссии НАБУ избрали Татьяну Козаченко и Владимира Минко.

В первом заседании нового состава Совета общественного контроля приняли участие 12 человек.

Члены Совета общественного контроля при НАБУ избирались на интернет-голосовании 30 мая текущего года.

Теги:   НАБУ

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