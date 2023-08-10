Рада может разрешить разводиться во время беременности или первого года жизни ребенка

10 августа, 18:11
Поделиться:
Сейчас невозможно расторгнуть брак во время беременности жены и первого года после рождения ребенка (Фото:unsplash/sandym10)

Сейчас невозможно расторгнуть брак во время беременности жены и первого года после рождения ребенка (Фото:unsplash/sandym10)

В четверг, 10 августа, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 5492, который позволяет разводиться во время беременности и в течение первого года жизни ребенка.

Об этом сообщила соавтор законопроекта, народный депутат от партии Голос Инна Совсун в Telegram.

Соавтор проекта считает, что статья, запрещающая расторгнуть брак во время беременности или после рождения ребенка, «заставляет быть в отношениях».

Видео дня

«Очень странно слышать, что принуждение быть в отношениях — кого-то от кого-то защищает. Государство не может заставить любить. Так же как не может запретить», — подчеркнула депутат.

Этот законопроект поддержали в первом чтении 232 народных депутата.

Читайте также:

Предусмотренная законодательством общая продолжительность отпуска остается без изменений (Фото:Павел Данилюк/pexels) Рада разрешила женщинам в Украине уходить в декрет позже

В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является устранить препятствия для реализации права на брак и права на его расторжение.

Кроме того, законопроект нацелен на защиту людей, которые подвергаются домашнему насилию.

Сейчас в соответствии с частью 2 статьи 110 Семейного кодекса в Украине невозможно расторгнуть брак во время беременности жены и первого года после рождения ребенка.

Однако сейчас существуют исключения, по которым можно было расторгнуть брак:

  • отцом зачатого ребенка признан другой человек;
  • отцовство в отношении ребенка признано другим лицом;
  • один из супругов совершил противоправное поведение, содержащее признаки уголовного преступления, в отношении другого супруга или ребенка.
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Верховная Рада Законопроект Беременность Развод Домашнее насилие

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X