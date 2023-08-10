Рада может разрешить разводиться во время беременности или первого года жизни ребенка 10 августа, 18:11 Сейчас невозможно расторгнуть брак во время беременности жены и первого года после рождения ребенка (Фото:unsplash/sandym10)

В четверг, 10 августа, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 5492, который позволяет разводиться во время беременности и в течение первого года жизни ребенка.

Об этом сообщила соавтор законопроекта, народный депутат от партии Голос Инна Совсун в Telegram.

Соавтор проекта считает, что статья, запрещающая расторгнуть брак во время беременности или после рождения ребенка, «заставляет быть в отношениях».

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«Очень странно слышать, что принуждение быть в отношениях — кого-то от кого-то защищает. Государство не может заставить любить. Так же как не может запретить», — подчеркнула депутат.

Этот законопроект поддержали в первом чтении 232 народных депутата.

В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является устранить препятствия для реализации права на брак и права на его расторжение.

Кроме того, законопроект нацелен на защиту людей, которые подвергаются домашнему насилию.

Сейчас в соответствии с частью 2 статьи 110 Семейного кодекса в Украине невозможно расторгнуть брак во время беременности жены и первого года после рождения ребенка.

Однако сейчас существуют исключения, по которым можно было расторгнуть брак:

отцом зачатого ребенка признан другой человек;

отцовство в отношении ребенка признано другим лицом;

один из супругов совершил противоправное поведение, содержащее признаки уголовного преступления, в отношении другого супруга или ребенка.