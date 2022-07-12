«В срочном порядке». Совет ЕС утвердил выделение Украине 1 млрд евро первого транша нового пакета помощи

12 июля, 13:24
Всего новый пакет помощи от ЕС предусматривает предоставление Украине 9 млрд евро (Фото:EU2022_CZ/Twitter)

Всего новый пакет помощи от ЕС предусматривает предоставление Украине 9 млрд евро (Фото:EU2022_CZ/Twitter)

Во вторник, 12 июля, Совет ЕС утвердил предложение Европейской комиссии в срочном порядке выделить Украине первый транш новой макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Как сообщается, указанные средства пойдут на нужды смтраны в условиях российской агрессии.

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Данный транш — это первая часть пакета в размере до 9 млрд евро, объявленного Еврокомиссией 18 мая 2022 года и одобренного ЕС в рамках саммита 23−24 июня 2022 года.

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Ранее Украине уже было выделено 1,2 млрд евро. Таким образом с начала полномасштабного вторжения РФ она получила от Евросоюза 2,2 млрд евро.

«Продолжение материальной и финансовой помощи — не вариант, а наша обязанность. Поэтому я очень рад, что мы ускорили решение о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро. Это даст Украине необходимые средства для покрытия неотложных нужд и обеспечения работы критической инфраструктуры», — отметил Збынек Станюра, министр финансов Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Российская агрессия Макрофинансовая помощь Совет ЕС Война России против Украины

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