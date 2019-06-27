В Сумской области избили экс-мэра Конотопа, который баллотируется в Раду: он в реанимации 27 июня, 10:00 2393 Цей матеріал також доступний українською Ольга Сердюк/Facebook Неизвестные напали на Артема Семенихина, когда он возвращался домой Ольга Сердюк/Facebook

В Сумской области неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который баллотируется в Верховную Раду по 160 одномандатному избирательному округу.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой.



Сейчас Семенихин находится в реанимационном отделении больницы.

Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Депутат Сумского областного совета Елена Сердюк связала покушение на Семенихина с тем, что он решил участвовать в парламентских выборах.