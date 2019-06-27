В Сумской области избили экс-мэра Конотопа, который баллотируется в Раду: он в реанимации
В Сумской области неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который баллотируется в Верховную Раду по 160 одномандатному избирательному округу.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой.
Сейчас Семенихин находится в реанимационном отделении больницы.
Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Депутат Сумского областного совета Елена Сердюк связала покушение на Семенихина с тем, что он решил участвовать в парламентских выборах.