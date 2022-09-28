Члены Совбеза ООН откровенно смеялись во время выступления российского постпреда Небензи — Кислица 28 сентября, 19:39 Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что дипломаты в Совете безопасности уже смеются над российским постпредом Василием Небензей.

В эфире телемарафона в среду, 28 сентября, Кислица отметил, что во время заседания Совбеза ООН накануне часть присутствующих откровенно, хоть и тихо и дипломатично, смеялась во время выступления представителя страны-агрессора.



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«Вчера произошло событие, которого я не помню за последние месяцы, может, год и больше. Часть Совбеза откровенно смеялась, когда Небензя начал выступать и говорить о необходимости „уважения к Совбезу“ и „уважения правилам“… Ни у кого среди членов Совбеза нет иллюзий по поводу аморальных качеств Небензи и его приспешников, которые сидят за ним на заседаниях», — рассказал он.

Кислица также отметил, что в самой организации уже звучат призывы к реформированию ООН, и выразил надежду, что в ближайшее время состоятся «более содержательные консультации». Он напомнил, что изменение устава ООН должны в первую очередь поддерживать постоянные члены Совбеза.

«Ключевой вопрос — когда наконец другие члены Совбеза дойдут предела, когда прекратят обращать внимание на РФ и ее право вето и открыто заявят, что больше не будут его учитывать», — добавил постпред.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к Совету безопасности ООН 27 сентября призвал изолировать страну-террориста Россию и ужесточить санкции против нее. Он подчеркнул, что РФ не может оставаться постоянным членом Совбеза ООН.

Россия, которая до сих пор является постоянным членом Совбеза ООН, блокирует все проекты резолюций о своей же агрессии против Украины, злоупотребляя правом вето.