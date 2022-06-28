Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН после ее терактов в Украине 28 июня, 22:34 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обратился к Совбезу ООН во вторник, 28 июня, и призвал признать террористическим актом ракетный удар России по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек.

Выступление главы государства транслировало Суспільне.

Зеленский отметил, что, если бы в другой части мира другая организация действовала так, как сейчас действует Россия, и убивала мирных граждан, это бы признали терроризмом, а такая организация стала бы врагом для всего человечества. Президент Украины призвал привлечь Россию к ответственности за террористические акты, которые она ежедневно совершает в Украине.

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Зеленский также подчеркнул, что Россия не имеет права оставаться в Совете безопасности ООН, участвовать в обсуждения и голосованиях по поводу войны против Украины, и должна быть лишена полномочий в Генассамблее. Также, по мнению украинского президента, нужно на уровне ООН дать юридическое определение тому, что такое государственный терроризм, и создать Трибунал для расследования военных преступлений российских войск в Украине.

Во время выступления Владимир Зеленский напомнил, что только 25 июня РФ выпустила по Украине 62 ракеты, 26-го — еще десять ракет, одна из которых попала в жилой дом в Киеве, а другая разорвалась во дворе детского сада.

27 июня в Лисичанске россияне убили восемь мирных жителей, которые стояли в очереди за водой, среди них — 15-летний подросток. В Харькове в результате российских обстрелов 27 июня погибли девять человек и были ранены 29, среди которых — пять детей.

Только в результате российского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге 27 июня погибли по меньшей мере 18 человек, 21 человек считается пропавшим без вести, более 50 людей ранены. Перед атакой РФ в ТРЦ находились около тысячи людей, многих из них успели вывести.

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