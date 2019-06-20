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Сотрудников сократят. Зеленский создал Офис президента путем реорганизации АП — указ

Сегодня, 13:45
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Сотрудников сократят. Зеленский создал Офис президента путем реорганизации АП — указ - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис президента путем реорганизации АП и сокращения ее штата.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Создать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации Президента Украины», — говорится в указе.

Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.

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Офис Президента Украины возглавляет руководитель Офиса президента Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги:   Администрация президента Украины Владимир Зеленский

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