Спорное требование. Зачем Кабмин пытается вернуть в Украину сотрудниц госсектора — разбор НВ 6 мая, 20:30 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины в Берлине (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Госструктуры рапортуют, что поддерживают решение Кабмина принудительно вернуть сотрудниц госсектора в страну. Само правительство поясняет, что получение зарплат из бюджета означает наличие обязанностей, близких к военным и медикам.

По данным ООН, с начала российской агрессии из Украины выехали около 5,5 млн человек. Большинство из них — женщины с несовершеннолетними детьми. Возврат уехавших уже становится большой экономической и демографической проблемой. Власти, очевидно, решили не терять времени и начали импровизировать.

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26 апреля Кабмин постановил, что сотрудники всех госструктур и компаний, принадлежащих государству, могут находится за пределами Украины только в случае служебной командировки. Ключевой нюанс этого документа состоит в том, что удаленная работа возможна только на территории Украины. Иными словами, сотрудницам госструктур, (как ранее топ-менеджерам и членам набсоветов госкомпаний) правительство предписало вернуться на родину. Иначе их может ожидать выговор со штрафами или увольнение.

12 апреля Кабмин определил действия чиновников на период военного положения, в котором определил, что госслужащие должны вернуться в Украину, но не все прислушались к правительству.



До войны экс-министр экономики Алексей Любченко заявлял, что в Украине около 10 млн рабочих мест, 40% их них в госсекторе.



Приказ Кабмина ставит, в первую очередь, внушительное количество женщин с детьми, перед сложным выбором — уволиться работы, оставаясь в безопасности за границей или искать варианты возврата в относительно безопасные регионы Украины, жилья и устройства детей. Дедлайн по возврату в страну наступил 3 мая.

НВ опросил представителей власти, госкомпаний и бизнеса о том, как они относятся описанной выше инициативе правительства. Похоже, некачественная проработка решения Кабмина компенсируется необязательностью его исполнения и возможностями обойти требование правительства. Хотя есть и позитивные исключения.

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТИ



В целом, позиция правительства сводится к тому, что все госчиновники наравне с военными и медиками должны находится на территории Украины.

По словам министра Кабмина Олега Немчинова, информация о местонахождении всех работников государственной сферы еще на стадии сбора. Четких цифр, сколько сотрудников вернулись после двух постановлений Кабмина, неизвестно.

Относительно сотрудников органов исключительно исполнительной власти, подчиненным Кабмину, то за границей находились лишь 5−10% служащих, сообщил министр в комментарии НВ.

Сначала войны возникла необходимость отрегулировать вопросы, в каких территориальных границах руководители могут вводить дистанционную работу и что делать с выехавшими работниками за границу. Это было сделано постановлением (от 12 апреля № 440).

Теперь осталась категория сотрудников госструктур, которые так и не вернулась в Украину. В Кабмине решили отдельно разъяснить, что с ними делать (26 апреля № 481).

«Многие работники, которые официально должны быть на рабочих местах, находились за границей, не имея на это официальных оснований (отпуск, командировки и т. д. ) и не имели возможности выполнять свои должностные обязанности как по техническим причинам, так и по причинам, связанные с необходимостью обеспечить надлежащий уровень информационной безопасности нашего государства. Исходя из норм законодательства, руководители должны уволить таких работников. И это привело бы к существенным потерям высококвалифицированных кадров и значительному ослаблению нашей системы государственного управления», — пояснил НВ Немчинов.

Отвечая на вопрос, как работать вернувшимся с детьми женщинам-госслужащим, если не функционируют детские сады, Немчинов говорит, что законодательством предусмотрена возможность внедрения дистанционной работы. А постановление лишь определило, что для государственных служащих и других работников государственных органов такая работа может внедряться только в пределах Украины.

Кроме того, он отметил, что многие работники госорганов сейчас так и работают с начала 2020 года после введения карантинных ограничений обусловленных пандемией.

«В условиях военного положения крайне важно, чтобы работники, так или иначе связанные с принятием и реализацией государственной политики, если они не касаются налаживания наших международных отношений, находились на территории нашего государства, поскольку некоторые из них могут обладать довольно чувствительной информацией», — подчеркнул министр.

Добавил, что все госслужащие, как и служащие органов местного самоуправления, как военнослужащие, спасатели, медики, вступая в должность, принимают свою присягу, которой они обязуются исполнять свои обязанности.



Один из влиятельных властных инсайдеров в стенах ВР сказал НВ, что, в общем, поддерживает подобное постановление от коллег из Кабмина. По его мнению, за границей люди обременены бытовыми хлопотами больше, чем рабочими вопросами. В первые дни войны госорганы лишились полезных людей и он слышал, что некоторые департаменты госбанков в полном составе покидали страну. Сейчас многие из них вернулись в Украину и выполняют свои функции.



ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА



В Фонде официально ответили НВ, что постановление Кабмина необходимо для урегулирования работы всех госорганов. Из-за войны значительная часть процедур утратила актуальность, а организация работы госслужащих, в условиях военного положения, расстроилась.



В ФГИ около 500 сотрудников. По состоянию на 3 мая на территории Украины находятся 425. Часть из них работает в дистанционном режиме, часть находится в простое.

Из 45 человек, пересекших государственную границу с начала военного положения, по требованию Кабмина в Украину вернулось 10 сотрудников.

В Фонде отметили, проводят ежедневный мониторинг местонахождения сотрудников.

«Работники Фонда, находящиеся за границей, подали заявления на отпуска за свой счет», — уточнили в пресс-службе.

14 апреля в ФГИ попросили сотрудников задокументировать свое местопребывание. В тот день, президент подписал закон о возвращении топ-менеджмента госструктур и госкомпаний. «Работники Фонда, которые находятся за рубежом и желают продолжить пребывание на госслужбе, должны вернуться в Украину или написать заявления на отпуска без сохранения заработной платы», — написали сотрудникам в одном из рабочих чатов. И добавили, что рассматривают варианты размещение сотрудниц, не имеющих возможности вернуться домой в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Если есть необходимость, то об этом нужно было сообщить заранее.

В ФГИ утверждают, что создали все условия для возвращения сотрудников в Украину.

И добавили, что помогают не только своим: более 30 предприятий в управлении предоставили свои помещения для расселения внутренне перемещенных лиц.

Таким убежищем воспользовались более 1000 человек.

Еще на одном из объектов в управлении Фонда планируется расселение еще 200 человек.

ТИПИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ ГОССТРУКТУР

Крупнейшим госкомпаниям сложно дались ответы на вопросы НВ, касающиеся данного постановления Кабмина. Руководству придется самостоятельно хлопотать о размещении сотрудниц, и каким-то образом нужно организовать детские сады для тех, у кого есть малолетние дети. Руководителям придётся брать на себя ответственность за их безопасность, держа в уме риск непрогнозируемых ракетных атак россиян по всей стране.

В НАК Нафтогаз НВ отказались комментировать, как компания намерена выполнять постановление Кабмина и будет ли она помогать своим сотрудницам вернуться в Украину.

«Постановление есть, мы его выполняем. Все работники компании, которые находились за границей, сейчас вернулись или возвращаются на территорию Украины. Кроме тех, которые находятся в командировке по производственной необходимости», — сообщили в пресс-службе НЭК Укрэнерго.

Неофициально, другие собеседники НВ в этой энергокомпании добавили, что для всех, кто потерял дома или проживает в городах, возле которых ведутся боевые действия, ищут возможности для расселения в относительно безопасных регионах Украины.

В другой крупной госкомпании неофициально сказали НВ, что публично не хотят критиковать премьера за подобную инициативу, но не понимают зачем все это нужно. Тем не менее, постановление обещают исполнять. Сотрудницы, которые до 3 мая не успели вернуться, сейчас пишут заявления на двухнедельный отпуск. С компенсацией или без — это будет решаться индивидуально. За это время они хотят вернуться. У этой структуры та же проблема — нужно найти, куда селить людей, которые уехали из регионов боевых действий или попавших в оккупацию.

НВ пообщался также с некоторыми сотрудницами, которые находятся за рубежом. Анонимно они рассказывают, что возмущены требованиями немедленно вернуться, поскольку им удалось наладить быть за границей, а в Украине им придется снова обживаться в новом месте, не имея вблизи работающих дошкольных учреждений для детей. Эта категория женщин считает, что не имеет смысла возвращаться в Украину, если ту же работу можно выполнять дистанционно зарубежом.



ПОЗИЦИЯ БИЗНЕСА

«Чем меньше чиновников — тем лучше», — шутит гендиректор Concorde Capitale Игорь Мазепа. Но в целом собеседники НВ соглашаются: людей надо возвращать, и не только тех, кто работает в госсекторе.

«У нас сейчас ситуация, как в Израиле: война — войной, а экономика должна работать», — говорит основатель холдинга Ufuture Василий Хмельницкий.



Аргумент, который можно услышать среди сторонников этой идеи — выехавшие за границу украинцы тратят там свои государственные зарплаты и сбережения. И важно, чтобы деньги не уходили из страны — они нужны украинскому бизнесу и бюджету.

По словам Хмельницкого, многие украинцы в стране сейчас без работы и согласились бы получать в госсекторе на 20−50% меньше, чем в частном бизнесе до войны.

«Первый страх прошел, теперь надо двигаться вперед, — уверен Хмельницкий. — Почему не работать во Львове или других спокойных регионах?».

Возврат в Украину затруднен для тех, кто потерял жилье или не может пристроить детей в рабочее время — садики и школы (офлайн) не работают на большей части территории страны. В организации досуга детей государство должно помочь, считает глава Dragon Capital, Томаш Фиала (владеет НВ — ред.)

Более того, государству стоит детальнее разобраться в этой теме. Есть те, кто выехал из Закарпатья в Чехию и до сих остаются там, говорит Фиала. А другие госслужащие до сих пор живут и работают в Херсоне или Николаеве.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА



На вопросы НВ ответила Юлия Рябец, юрист практики судебных споров в компании Miller Law Firm



— Если работники не вернулись в Украину до 3 мая, Кабмин не обязывает госкомпании применить дисциплинарное взыскание?

Постановление говорит, что к таким госслужащим «может быть применено дисциплинарное взыскание». То есть это право, не обязанность. Но даже само возбуждение (открытие) дисциплинарного дела — не означает автоматическую дисциплинарную ответственность. Образуется дисциплинарная комиссия по рассмотрению таких дел. В дальнейшем комиссией формируется дисциплинарное дело, то есть это не всегда происходит быстро и просто.

Соответственно, дисциплинарное взыскание может быть наложено только в случае установления факта совершения дисциплинарного проступка и вины государственного служащего, то есть, когда это будет доказано.

К тому же любое решение дисциплинарной ответственности/незаконного увольнения — может быть обжаловано в суде. Срок на обжалование — в течение 10 календарных дней после получения госслужащим копии приказа о взыскании.

Задача госслужащего в таком судебном процессе — доказать суду уважительность обстоятельства, при которых он оставил свое рабочее место без надлежащего оформления.

В случае если госслужащий был уволен и он обжалует это в суде — он может быть восстановлен на рабочем месте и за все время вынужденного прогула (если он не работал) работнику будет выплачена средняя заработная плата. Если он в суде сможет доказать, что основания отсутствия на рабочем месте были веские.

— О чем это постановление Кабмина, если перевести с чиновничьего языка на понятный для всех?

Оно о том, что работодателю (государственного сектора) особенно следует понимать, как работать в дальнейшем, сколько работников смогут продолжить работу и как вообще фиксировать их отсутствие, не нарушая закон о трудовых отношениях.

Понимаю, что выезжая, к примеру, из Бучи трудно думать о том, как же сейчас оформить трудовые отношения, но многое зависит именно от того, держит ли госслужащий в курсе изменения своего местонахождение работодателя. Рекомендуем это делать электронно с мейла, который знает ваш работодатель (мог указываться в трудовом договоре) на официальный мейл работодателя.

— Какие варианты действий есть для сотрудника госструктуры?

— Вернуться в Украину и приступить к работе на рабочем месте.

— взять отпуск без сохранения заработной платы на некоторое время, чтобы обойти нарушение постановления. Но это следует согласовать также с руководством.

(Если же госслужащие не будут в отпуске и не вернутся на свои рабочие места, это постановление предусматривает возбуждение дисциплинарных дел в этих случаях.)

— инициировать работу дистанционно. В том числе за границей на период войны или более безопасных регионах Украины. В таком случае работник будет иметь право работать в любом месте по собственному выбору (даже волонтерский центр). Однако он должен быть на связи с работодателем в рабочее время. Это должно быть согласовано с работодателем и оформлено заявлением/приказом.

— объявление простоя (такое решение остается за работодателем), сохраняется ⅔ оклада. Но обратите внимание, что работодатель должен в приказе указать на необходимость отсутствия работника на работе.

— Что такое дисциплинарное взыскание?

Дисциплинарное взыскание — это вид ответственности работника. Согласно теме обсуждения — за что может быть такая ответственность: несоблюдение правил внутреннего служебного распорядка; неисполнение должностных обязанностей, приказов, прогул госслужащего без уважительных причин.

Виды дисциплинарного взыскания: выговор, замечание, предупреждение о неполном служебном соответствии или увольнении. Увольнение возможно только при систематических прогулов.

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