Сотрудничество Украина-НАТО стало самым крупным за всю историю организации - глава центра Альянса в Киеве Вчера, 19:06 356 Цей матеріал також доступний українською NATO in Ukraine via Facebook Барбора Маронкова NATO in Ukraine via Facebook

Сотрудничество Украины и Североатлантического альянса стало самым крупным в истории организации, заявила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

"Мы считаем, что сотрудничество между НАТО и Украиной с 2014 года на самом деле стало крупнейшим вариантом сотрудничества для НАТО из всех, которые были", - отметила она в интервью Радио НВ.

По словам Маронковой, Украина является самым крупным реципиентом по программе Наука для мира, а представительство НАТО в Украине имеет один из самых крупных офисов среди всего Альянса.

"Количество трастовых фондов, программ, проектов, которые мы имеем здесь, в частности, если говорить и о количестве наших советников - это одни из самых высоких цифр. Поэтому можно сказать, что это [агрессия РФ, - ред.] действительно привело к значительному увеличению объемов нашего сотрудничества с 2014 года", - подытожила она.

Ранее директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова отметила "чрезвычайный прогресс" реформы в сфере обороны страны за последние пять лет.