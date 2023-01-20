Аморально и опасно. Кулеба призвал мир отказаться от ядерного сотрудничества с Россией 20 января, 13:40 Дмитрий Кулеба (Фото:Facebook/UkraineMFA)

Страны мира должны отказаться от ядерного сотрудничества с Россией, ведь Росатом причастен к обеспечению военной промышленности страны-агрессора, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии The Washington Post.

«Ядерное сотрудничество с сегодняшней Россией не только аморально, поскольку оно спонсирует военные преступления России в Украине, но и опасно», — сказал дипломат.

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Он добавил, что необходимо избегать каких-либо новых совместных с Россией проектов в ядерной сфере и наложить персональные санкции на ключевых должностных лиц и сотрудников Росатома, которые вмешались в ядерную систему Украины.

Как пишет The Washington Post, дочерние компании Росатома предлагали российской оборонной промышленности оксид алюминия – важный компонент для ракетного топлива. Также говорилось, в частности, о литий-ионных батареях для питания танков, систем противоракетной обороны и другого оружия; и химических соединениях, используемых в авиа- и ракетостроении.

В конце декабря глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина будет настаивать на санкциях против Росатома. Тогда он отметил, что пока Россия продолжает шантажировать мир ядерным оружием, Росатом надеется наращивать экспортную выручку.

