Почему Запад не понимает Украину? Забрали у олигархов, но не отдали людям — интервью NV с Коболевым
Бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев (Фото:Andriy Kobolyev / Facebook)
Бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев пришел в студию Radio NV, чтобы вместе с ведущим Сергеем Фурсой в течение часа обсудить несколько тем:
— обиду Украины на решение саммита НАТО и то, как оценивают эти события на Западе;
— непонимание Украины Западом;
— теневую экономику в Украине;
— как тратить беспрецедентную западную помощь правильно;
— энергоэффективность и необходимые основания для того, чтобы начать экономить;
— коррупцию в Украине и то, как непонятные решения власти отпугивают бизнес;
— как Польша использует войну в Украине для своего развития;
— необходимость реальных проектов и реальных реформ до окончания войны;
— облгазы и их приватизацию до конца войны;
— зерновое соглашение и как повлияет выход России из него на украинских аграриев;
— угрозу пользования Вайбером и Телеграмом;
— дело НАБУ против Андрея Коболева.
Запись разговора можно посмотреть по ссылке ниже: