Почему Запад не понимает Украину? Забрали у олигархов, но не отдали людям — интервью NV с Коболевым

18 июля, 18:47
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Бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев (Фото:Andriy Kobolyev / Facebook)

Бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев (Фото:Andriy Kobolyev / Facebook)

Бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев пришел в студию Radio NV, чтобы вместе с ведущим Сергеем Фурсой в течение часа обсудить несколько тем:

 — обиду Украины на решение саммита НАТО и то, как оценивают эти события на Западе;

— непонимание Украины Западом;

— теневую экономику в Украине;

— как тратить беспрецедентную западную помощь правильно;

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— энергоэффективность и необходимые основания для того, чтобы начать экономить;

— коррупцию в Украине и то, как непонятные решения власти отпугивают бизнес;

— как Польша использует войну в Украине для своего развития;

— необходимость реальных проектов и реальных реформ до окончания войны;

— облгазы и их приватизацию до конца войны;

— зерновое соглашение и как повлияет выход России из него на украинских аграриев;

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— угрозу пользования Вайбером и Телеграмом;

— дело НАБУ против Андрея Коболева.

Запись разговора можно посмотреть по ссылке ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=zR2k7R7R3mI
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Коррупция Бизнес Польша Интервью NV Андрей Коболев Реформа Энергоэффективность Помощь Запада Telegram Viber Радио NV Война России против Украины зерновое соглашение

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