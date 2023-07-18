Почему Запад не понимает Украину? Забрали у олигархов, но не отдали людям — интервью NV с Коболевым 18 июля, 18:47 Бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев (Фото:Andriy Kobolyev / Facebook)

Бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев пришел в студию Radio NV, чтобы вместе с ведущим Сергеем Фурсой в течение часа обсудить несколько тем:

— обиду Украины на решение саммита НАТО и то, как оценивают эти события на Западе;

— непонимание Украины Западом;

— теневую экономику в Украине;

— как тратить беспрецедентную западную помощь правильно;

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— энергоэффективность и необходимые основания для того, чтобы начать экономить;

— коррупцию в Украине и то, как непонятные решения власти отпугивают бизнес;

— как Польша использует войну в Украине для своего развития;

— необходимость реальных проектов и реальных реформ до окончания войны;

— облгазы и их приватизацию до конца войны;

— зерновое соглашение и как повлияет выход России из него на украинских аграриев;

— угрозу пользования Вайбером и Телеграмом;

— дело НАБУ против Андрея Коболева.

Запись разговора можно посмотреть по ссылке ниже: