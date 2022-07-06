В Софии Киевской состоялась встреча духовенства ПЦУ и УПЦ МП 6 июля, 15:29 Встреча прошла на территории Софии Киевской (Фото:Александр Ткаченко/Facebook)

В среду, 6 июля, в Киеве на территории Софии Киевской состоялся встреча духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

«Когда война ставит перед нами новые вызовы, все излишне остается позади. В день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православная Церковь Украины и Украинской Православной Церкви», — написал он в своем Facebook.

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Ткаченко отметил, что преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом — общие цели.

«Я верю, что эта встреча — это начало нового, мудрого, сильного пути наших Церквей ради свободного и мирного будущего Украины», — резюмировал министр.

Об итогах встречи пока не сообщается.

В начале марта священники УПЦ (МП) записали обращение, в котором призвали митрополита Онуфрия созвать поместный собор УПЦ, чтобы выйти из московского патриархата.

По состоянию на конец апреля священники УПЦ (МП) также собрали более 400 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом.

27 мая Собор УПЦ (московского патриархата) объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией главы РПЦ. Собор осудил войну и призвал власти Украины и России «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний после этого заявил, что «независимость и самостоятельность в управлении» УПЦ (МП) была провозглашена в 1990 году и «де-факто связь УПЦ с Москвой остается».

Предстоятель РПЦ, приспешник российского диктатора Владимира Путина, поддержал решение Кремля развязать полномасштабную войну в Украине.





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