Соревнование "кто кого переписает". Западные СМИ о противостоянии Порошенко и Зеленского 5 апреля, 14:45 5732 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko, Gleb Garanich Иностранные СМИ сравнивают украинские выборы с телешоу REUTERS / Valentyn Ogirenko, Gleb Garanich

Утром 5 апреля президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский публично сдали анализы крови для проверки на алкоголь и наркотики перед дебатами на НСК Олимпийский. Рассказываем, как реагируют на это западные СМИ.

The Guardian

Украинский президент Петр Порошенко согласился сдать кровь для анализа на наркотики перед дебатами на столичном Олимпийском стадионе со своим соперником на выборах в формате телешоу, которые проходят в стране.

Нельзя было изначально понять, ожидал ли Владимир Зеленский, комик, который играет президента Украины в своем собственном телешоу, что Порошенко примет его вызов, когда предлагал дебаты. Но сейчас ему уже может быть поздно отказываться от уговора.

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Пресс-служба Порошенко объявила, что в пятницу в 9 часов утра на стадионе Олимпийском ему сделают анализ крови, и для журналистов будет открыта официальная аккредитация. Но поздно вечером в четверг команда Зеленского объявила, что не удовлетворена выбором клиники украинским президентом, и потребовала, чтобы он пошел в другую.

В дополнение к предположениям о том, что вызов, возможно, изначально был шуткой, команда Зеленского выпустила второе видео в четверг вечером, предлагая модерировать дебаты Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре.

Politico

В Украине политика - это соревнование "кто кого переписает".

Президент Петр Порошенко в четверг согласился пройти тест на наркотики перед дебатами на стадионе Олимпийский в Киеве со своим соперником за высшую должность в стране.

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Действующий президент призвал телезвезду к дебатам, и в среду Зеленский согласился, но только если их проведут на огромном национальном стадионе (вместимость: 70 050 человек).

У него были и другие условия: они должны состояться публично, перед журналистами, транслироваться по всем телеканалам и с предварительным тестом на алкоголь и наркотики.

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Политические позиции Зеленского остаются в значительной степени неизвестными, за исключением смутного обещания провести крайне необходимые реформы. Во время кампании он избегал давать интервью журналистам, предпочитая вместо этого устраивать похожие на митинги представления, за которые он взимал плату. Он отказался участвовать в телевизионных дебатах с Порошенко и бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко.

BBC

Президент Украины Петр Порошенко согласился на дебаты с кандидатом-соперником Владимиром Зеленским в виде редкостного стадионного мероприятия. Действующий президент также согласился пройти тест на наркотики и алкоголь в пятницу.

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Он (кандидат в президенты Владимир Зеленский - ред.) бросил вызов президенту Порошенко на дебаты - явно полагая, что тот не согласится, и это "предложение" отвлечет внимание от его собственного нежелания участвовать.

Он ужасно просчитался. Порошенко нечего терять, и он очень хотел бы сразиться с неопытным Зеленским. Возможно, это единственный способ, которым он мог бы все изменить.

Порошенко заявил, что комик блефует. Команда Зеленского начала паниковать. Они объявили медицинскую клинику неприемлемой и предложили другую.

Затем Зеленский сделал еще более странное предложение о том, чтобы занявшая третье место в первом туре кандидатка Юлия Тимошенко, модерировала дебаты. Она и Порошенко давно конкурируют, что делает эту идею совершенно нелогичной и нелепой.

Эти "дебаты на стадионе" могут оказаться просто катастрофическим эпизодом на пути Зеленского к президентству. Но очень странно, что человек, который провел кампанию, пытаясь убедить людей, что он не просто комик и может быть серьезным, теперь, кажется, пытается превратить кампанию в полный фарс.

Radio Free Europe

Если политика - это шоу, то Украина - сюрреалистическая драма. Представьте смесь Монти Пайтона и Игры престолов.

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Президентские дебаты в Украине редки, и на их пути есть некоторые правовые и материально-технические препятствия. Но, как бы то ни было, это не помешало позерству.

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3 апреля в видео, которое больше напоминало трейлер фильма, чем политическое послание, Зеленский принял вызов Порошенко - с предварительными условиями.

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Зеленский сказал, что они (дебаты - ред.) должны состояться публично, перед всеми заинтересованными журналистами, на всех телеканалах и с предварительным тестом на алкоголь и наркотики.

Это последнее требование, казалось, было скрытой ссылкой на неподтвержденные слухи о том, что президент любит выпить, или, может быть, способом для Зеленского подавить слухи о том, что он, возможно, выпил слишком много сам после того, как в прошлые выходные были объявлены результаты экзитполов.

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4 апреля новости о потенциальных дебатах на стадионе распространились, как лесной пожар. Поп-певица Камалия предложила спеть гимн. А МВД и Национальная полиция заявили, что готовы обеспечить безопасность.

Euronews

В четверг появились необычные новости о том, что соперничество будет усилено проверкой на наркотики. И, конечно же, появилось подтверждение на странице предвыборной кампании Порошенко в Facebook.

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Анализ на наркотики будет сначала. Точного времени проведения дебатов пока нет.

Reuters

В пятницу два оставшихся кандидата в президенты Украины прошли тесты на наркотики и алкоголь, завершив неделю, в течение которой они обменивались насмешками в видеоматериалах в социальных сетях и уговаривали друг друга согласиться на политические дебаты вживую.

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Комик потребовал, чтобы они оба были проверены на наркотики после того, как он принял вызов Порошенко на политические дебаты, очевидно, пытаясь поднять ставку в их соперничестве.

Рано в пятницу, 41-летний Зеленский был показан в прямом эфире на своей странице в Facebook, во время которого сдавал анализ крови в частной лаборатории.

"Я сдал анализ крови. Они выкачали из меня все виды крови. Но слава богу, у меня ее достаточно. Молодой крови", - сказал он журналистам после этого.

Час спустя несколько телевизионных каналов транслировали, как у 53-летнего Порошенко брали кровь медики в красных халатах в помещении на главном футбольном стадионе Киева.

Порошенко поддразнивал Зеленского, не принявшего его приглашение сдать анализы на стадионе рядом с ним.

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На вопрос после пятничных тестов на наркотики, почему он не принял просьбу Порошенко сдать тест на стадионе, Зеленский ответил: "Там нет лаборатории. Это было очень странное приглашение".

Перевод НВ