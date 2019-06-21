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Соратника Януковича Клюева выдвигают на выборы в Верховную Раду — СМИ

Сегодня, 12:36
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Соратника Януковича Клюева выдвигают на выборы в Верховную Раду — СМИ - фото

ADR/РБК

В ЦИК заявили, что не имеют формальных оснований отказать Клюеву в регистрации

Один из ближайших соратников Виктора Януковича Андрей Клюев, который до бегства из Украины занимал пост главы Администрации президента, идет на выборы в Верховную Раду, передает The Newsroom.

Как сообщается, он выдвигается по 46 округу в Донецкой области.

«Выдвигается якобы от Либерально-демократической партии, что позволяет ему не подавать документы в ЦИК лично. Представитель партии уже подал документы на Клюева, на данный момент они находятся на рассмотрении комиссии», — говорится в сообщении.

Согласно закону, кандидат в депутаты должен прожить на территории Украины на протяжении последних пяти лет перед баллотированием, в то время как Клюев последние пять лет скрывался в других странах.

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Чтобы выяснить этот вопрос, Центризбирком разослал стандартные для всех кандидатов запросы в МВД, МИД и ГПСУ, и после получения ответов оказалось, что ЦИК не имеет формальных оснований отказать Клюеву в регистрации.

Причиной этого стало то, что установить дату последнего его выезда из Украины невозможно, так как он покинул территорию страны вне пограничных пунктов пропуска.

Последние официальные отметки о пересечении Клюевым госграницы датируются началом января 2014 года.

«Предельной является дата въезда в страну после новогодних праздников. И, поскольку в конце того же месяца соратники Януковича уже бежали из Украины чигирями, отметок о героическом их выезде за границу в пограничных базах нету. Теперь они могут заявить, что, например, все это время находились в подполье проукраинских партизан Крыма, а Крым — это Украина», — отметили журналисты.

Теги:   ЦИК Украины Реванш Парламентские выборы Андрей Клюев

Спецтема   Выборы в Раду

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