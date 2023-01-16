Россия не захватила Соледар, украинские силы в городе выполняют два основных задания — Череватый 16 января, 17:53 Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 43-й бригады на фронте вблизи Соледара (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

ВСУ в Соледаре Донецкой области не дают оккупантам системно прорвать оборону и пытаются максимально обескровить врага. Россия все еще не захватила украинский город.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Череватый подчеркнул, что, по данным на вечер 16 января, «статус города не российский». Он добавил, что у ВСУ есть два задания в районе Соледара.

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«Есть два главных задания. Первое — не дать врагу системно прорвать оборону, выйти в тыл и на оперативное пространство, чтобы продолжить оккупацию нашей земли. А второе задание — это максимально его обескровить, уничтожать его состав и технику и снижать его наступательный потенциал», — сказал спикер.

По словам Череватого, ВСУ успешно удавалось месяцами выполнять эти два задания на Донбассе. Он подчеркнул, что украинские силы уничтожают врага «в промышленных масштабах» и не дают ему стратегически продвинуться.

«Наши подразделения бьются и наносят постоянные потери врагу. И пытаются каждые сутки показать, что этот город не сдается врагу. Наши вооруженные силы делают все, чтобы враг платил невероятную цену за каждым метр, где он пытается двигаться», — сказал он.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.

По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.