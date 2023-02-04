Украина расторгла соглашение с Россией об исследовании космоса

4 февраля, 17:38
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Кабинет министров (Фото:NV/Наталья Кравчук)

Кабинет министров (Фото:NV/Наталья Кравчук)

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством России о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Соглашение между Украиной и РФ было подписано в 1996 году.

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Кроме того, Кабмин упразднил и протокол о внесении изменений в соглашение, принятый в 2010 году.

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Как отмечает Суспільне, российско-украинский договор в прошлом являлся основным документом, определявшим двустороннее сотрудничество в сфере исследования космоса.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Украина-Россия Исследование Соглашение Космос Кабинет министров Украины

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