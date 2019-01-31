Соцопрос: рейтинг Порошенко и Зеленского вырос, поддержка Тимошенко немного уменьшилась Вчера, 14:46 3387 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года ЕРА

Опрос социологической группы Рейтинг показал рост рейтингов президента Украины Петра Порошенко и актера Владимира Зеленского.

По данным социологов, за последний месяц заметно вырос рейтинг Зеленского и Порошенко. Небольшое уменьшение произошло в уровне поддержки Тимошенко. Электоральные показатели других кандидатов не понесли ощутимые изменения.

Зеленский имеет относительно высокие электоральные показатели среди избирателей Юга и Востока, в Киеве - делит первенство с Порошенко, на Донбассе - с Бойко.

Тимошенко лидирует в Центре и на Севере, на Западе - разделяет лидерскую ступень с действующим главой государства. Последний - лидер симпатий среди избирателей Галичины.



Социологи Рейтинга утверждают, что Зеленский – кандидат, который имеет самый высокий потенциал электорального роста. Его готовы поддержать 7,4% избирателей, при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах.

Тимошенко и Гриценко могли бы поддержать еще по 6% таких опрошенных, Бойко, Ляшко - по 5%, Мураева, Садового, Шевченко - по 4%, Вилкула - 3 %, Порошенко и Наливайченко - по 2%.

По данным Рейтинга, сейчас лидерами президентского рейтинга является Зеленский, которого поддерживают 19,0% тех, кто определился и намерен голосовать, а также Тимошенко, которую поддерживают 18,2% таких респондентов.

За Порошенко готовы отдать свои голоса 15,1%, за Юрия Бойко - 10,0%, Анатолия Гриценко - 8,5%, за Олега Ляшко - 7,0%, Евгения Мураева - 3,6%, В. Шевченко - 2,9%, Андрея Садового - 2,7%, Александра Вилкула - 2,6%.

Добавим, что согласно опросу Центра социальных и маркетинговых исследований Социс, Киевского международного института социологии и Центра Разумкова, лидерами президентской гонки являются Зеленский, Порошенко и Тимошенко.