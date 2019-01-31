Фоззи
Побег из Даннемора – welcome 2 reality
Павел Баев
Сирия раскачивает Россию
Владимир Фесенко
Жить по-новому. Главная проблема Порошенко
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Спецтема: Выборы президента Украины

Соцопрос: рейтинг Порошенко и Зеленского вырос, поддержка Тимошенко немного уменьшилась

Вчера, 14:46
3387
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года

Опрос социологической группы Рейтинг показал рост рейтингов президента Украины Петра Порошенко и актера Владимира Зеленского.

По данным социологов, за последний месяц заметно вырос рейтинг Зеленского и Порошенко. Небольшое уменьшение произошло в уровне поддержки Тимошенко. Электоральные показатели других кандидатов не понесли ощутимые изменения.

Зеленский имеет относительно высокие электоральные показатели среди избирателей Юга и Востока, в Киеве - делит первенство с Порошенко, на Донбассе - с Бойко.

Тимошенко лидирует в Центре и на Севере, на Западе - разделяет лидерскую ступень с действующим главой государства. Последний - лидер симпатий среди избирателей Галичины.

Социологи Рейтинга утверждают, что Зеленский – кандидат, который имеет самый высокий потенциал электорального роста. Его готовы поддержать 7,4% избирателей, при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах.

Тимошенко и Гриценко могли бы поддержать еще по 6% таких опрошенных, Бойко, Ляшко - по 5%, Мураева, Садового, Шевченко - по 4%, Вилкула - 3 %, Порошенко и Наливайченко - по 2%.

По данным Рейтинга, сейчас лидерами президентского рейтинга является Зеленский, которого поддерживают 19,0% тех, кто определился и намерен голосовать, а также Тимошенко, которую поддерживают 18,2% таких респондентов.

За Порошенко готовы отдать свои голоса 15,1%, за Юрия Бойко - 10,0%, Анатолия Гриценко - 8,5%, за Олега Ляшко - 7,0%, Евгения Мураева - 3,6%, В. Шевченко - 2,9%, Андрея Садового - 2,7%, Александра Вилкула - 2,6%.

Добавим, что согласно опросу Центра социальных и маркетинговых исследований Социс, Киевского международного института социологии и Центра Разумкова, лидерами президентской гонки являются Зеленский, Порошенко и Тимошенко.

Теги:   Социологический опрос Президентские выборы в Украине 2019 Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 17:40

article_img
Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях
Геополитика

Вчера, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине
Геополитика

Вчера, 21:12

article_img
Евросоюз призвал Россию предоставить медицинскую помощь Грибу и Бекирову

Выбор редакции

События

Вчера, 13:43

article_img
Прогресс или опасность. Как бюрократия в Украине будет приобретать электронную форму
IT-индустрия

Вчера, 12:30

article_img
Netflix должен умереть. Apple будет выпускать свои фильмы и сериалы
Геополитика

Вчера, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине

ТОП 3

Геополитика

30 января, 13:11

article_img
Грузинская церковь сделала официальное заявление по автокефалии ПЦУ
11924
Политика

Вчера, 12:38

article_img
Кто такой господин Петровский. История восхождения самого закрытого бизнесмена Днепра
9722
Шоу-Бизнес

Вчера, 08:34

article_img
"Я красивый, ко мне все тянутся". Как украинские деятели искусства поддерживают кандидатов в президенты
6906