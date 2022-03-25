Хотят уничтожить всех. Россияне больше не различают русскоязычных и украиноязычных украинцев — социолог Михаил Винницкий 25 марта, 22:37 Цей матеріал також доступний українською Винницкий о начавшемся геноциде украинцев (Фото:tyzhden.ua)

Социолог считает, что Россия начала в Украине геноцид украинского народа, поэтому им не важно на каком языке говорят украинцы.

Об этом в интервью рассказал Михаил Винницкий.



Россияне уже не отличают русскоязычные города от украиноязычных. Им Украину нужно уничтожить. Вот и все. Об этом хорошо написал Виталий Портников. Он говорит, что сейчас происходит геноцид украинцев — наш Холокост», — сказал он.



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По его словам, россиянам не важно, какие города подвергать бомбардировке — Харьков, Мариуполь, Львов, Франковск, или Киев: «Украинцы должны быть уничтожены. Точка. Пока они дошли до русскоговорящих городов на востоке. Не сомневаюсь, что это вопрос только географии».



Винницкий уверяет, что российская военная тактика сейчас нацелена на уничтожение гражданской инфраструктуры крупных городов, чтобы население не могло покинуть город. Так как оно использует ресурсы: еду, топливо, воду, электричество, которые при его отсутствии могли бы пойти на пользу обороны.



«Это цинично, но это факт. Это военная тактика, которую россияне очень хорошо использовали в Сирии, в Чечне», – отметил собеседник.