Хотят уничтожить всех. Россияне больше не различают русскоязычных и украиноязычных украинцев — социолог Михаил Винницкий

25 марта, 22:37
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Винницкий о начавшемся геноциде украинцев (Фото:tyzhden.ua)

Винницкий о начавшемся геноциде украинцев (Фото:tyzhden.ua)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

Социолог считает, что Россия начала в Украине геноцид украинского народа, поэтому им не важно на каком языке говорят украинцы.

Об этом в интервью рассказал Михаил Винницкий.

 Россияне уже не отличают русскоязычные города от украиноязычных. Им Украину нужно уничтожить. Вот и все. Об этом хорошо написал Виталий Портников. Он говорит, что сейчас происходит геноцид украинцев — наш Холокост», — сказал он.

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По его словам, россиянам не важно, какие города подвергать бомбардировке — Харьков, Мариуполь, Львов, Франковск, или Киев: «Украинцы должны быть уничтожены. Точка. Пока они дошли до русскоговорящих городов на востоке. Не сомневаюсь, что это вопрос только географии».

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Винницкий уверяет, что российская военная тактика сейчас нацелена на уничтожение гражданской инфраструктуры крупных городов, чтобы население не могло покинуть город. Так как оно использует ресурсы: еду, топливо, воду, электричество, которые при его отсутствии могли бы пойти на пользу обороны.

«Это цинично, но это факт. Это военная тактика, которую россияне очень хорошо использовали в Сирии, в Чечне», – отметил собеседник.

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Теги:   Украина-Россия Война в Украине

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