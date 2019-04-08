Социолог назвала причину, по которой Зеленский избегает дебатов с Порошенко Сегодня, 17:10 2215 Цей матеріал також доступний українською НВ Бекешкина подняла вопрос дебатов между кандидатами в президенты НВ

Кандидат в президенты Владимир Зеленский может избегать дебатов с нынешним президентом Петром Порошенко, чтобы не потерять часть избирателей.

Об этом заявила директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина, пишет LIGA.net.

"Дебаты не очень выгодны Зеленскому. Избиратели Порошенко знают, что он предлагает, избиратели Зеленского - нет", - пояснила она.

Бекешкина добавила, что большинство избирателей Зеленского поддерживает евроинтеграцию, а по поводу курса в НАТО его избиратели из западных и центральных регионов придерживаются одного мнения, тогда как из южных и восточных - другого.

"Возможно, если будет определенность по тем вопросам, которые разделяют Украину, тогда от него может отойти часть электората. Поэтому, я считаю, что он, возможно, будет избегать четких дебатов", - резюмировала социолог.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.