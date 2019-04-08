Социолог назвала главную особенность президентских выборов-2019
Директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина заявила, что главной особенностью нынешних президентских выборов является отсутствие рациональности у граждан.
Бекешкина отметила, что опирается
на данные опроса, который провели накануне выборов, "насколько избиратели,
которые голосовали за тех или иных кандидатов, знали об их предложениях",
сообщает РБК-Украина.
"Что касается Порошенко, то больше половины его избирателей знали, если говорить о Зеленском, порядка 10% были вообще знакомы с предложениями по определенным проблемам", - сказала она.
Социолог выразила надежду на изменения после дебатов.
"Но мы видим пока что вместо дебатов у нас какое-то дурдом-шоу", - добавила она.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур состоится 21 апреля.