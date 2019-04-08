Социолог назвала главную особенность президентских выборов-2019 Сегодня, 15:50 443 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Vasily Fedosenko Избиратели голосуют иррационально, отмечают социологи REUTERS/Vasily Fedosenko

Директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина заявила, что главной особенностью нынешних президентских выборов является отсутствие рациональности у граждан.

Бекешкина отметила, что опирается на данные опроса, который провели накануне выборов, "насколько избиратели, которые голосовали за тех или иных кандидатов, знали об их предложениях", сообщает РБК-Украина.



"Что касается Порошенко, то больше половины его избирателей знали, если говорить о Зеленском, порядка 10% были вообще знакомы с предложениями по определенным проблемам", - сказала она.

Социолог выразила надежду на изменения после дебатов.

"Но мы видим пока что вместо дебатов у нас какое-то дурдом-шоу", - добавила она.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур состоится 21 апреля.