Соболев после выхода из Самопомочи намерен создать собственную политическую силу
Народный депутат Егор Соболев, который заявил о намерении выйти из партии объединения Самопомич, планирует создать собственную политическую силу.
В интервью Украинской правде Соболев намекнул,
что к нему могут присоединиться и другие депутаты, в частности, Семен
Семенченко.
Других имен он не назвал, но заверил, что среди "парламентариев и из БПП, и из Народного фронта - есть люди, с которыми я пошел бы "в разведку".
При этом он добавил, что об этом некорректно говорить до решения самих нардепов.
"Я точно никого не буду переманивать", - сказал нардеп.
Напомним, мэр Львова и лидер Самопомочи Андрей Садовый сообщил, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию и присоединится к другим политическим силам.
Вскоре пресс-служба Самопомочи сообщила, что партию покидают депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко.
Кроме того, СМИ сообщали, что кроме Соболева и Семенченко Самопомич покинут Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко, Александр Данченко и Алексей Скрипник.