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Соболев после выхода из Самопомочи намерен создать собственную политическую силу

Сегодня, 10:29
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Соболев после выхода из Самопомочи намерен создать собственную политическую силу - фото

Самопомич/Facebook

Соболев заявил о планах создать собственную политическую силу

Народный депутат Егор Соболев, который заявил о намерении выйти из партии объединения Самопомич, планирует создать собственную политическую силу.

В интервью Украинской правде Соболев намекнул, что к нему могут присоединиться и другие депутаты, в частности, Семен Семенченко.

Других имен он не назвал, но заверил, что среди "парламентариев и из БПП, и из Народного фронта - есть люди, с которыми я пошел бы "в разведку".

При этом он добавил, что об этом некорректно говорить до решения самих нардепов.

"Я точно никого не буду переманивать", - сказал нардеп.

Напомним, мэр Львова и лидер Самопомочи Андрей Садовый сообщил, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию и присоединится к другим политическим силам.

Вскоре пресс-служба Самопомочи сообщила, что партию покидают депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко.

Кроме того, СМИ сообщали, что кроме Соболева и Семенченко Самопомич покинут Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко, Александр Данченко и Алексей Скрипник. 

Теги:   Партия Самопомич Егор Соболев

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