Соболев объяснил цели протестующих, разбивших долгосрочный палаточный лагерь на Грушевского

Соболев: И нынешняя, и прошлая власть очень боится, когда народ ставит палатку, даже одну

Народный депутат от Самопомочи Егор Соболев, недавно уволенный с должности главы Антикоррупционного комитета и возглавляющий движение Визволення, установившее палаточный городок под Радой, рассказал в интервью НВ, каковы цели протестующих.

"Давить на президента, чтобы были утверждены новые правила парламентских выборов, обеспечена ограниченная неприкосновенность депутатов и процедура импичмента", - перечислил нардеп.

Он отметил, что с первого дня протеста лагерь стал местом встреч неравнодушных людей и способом психологического давления на власть.

"И нынешняя, и прошлая власть очень боится, когда народ ставит палатку, даже одну", - считает Соболев. По его словам, пропрезидентские политики все время спрашивают, когда протестующие разойдутся. Он заверил, что протест прекратится, "если мы увидим, что нужные законопроекты реально принимаются, а политические преследования несогласных прекращены".

"Если будет одобрен нормальный закон об антикоррупционном суде, мы с удовольствием разблокируем улицу", - пообещал нардеп.

Он также подчеркнул, что "это не акция против Порошенко", а "акция за Украину, чтобы у нас не на Майданах и не в кровопролитных боях можно было сменить президента, любого". По мнению Соболева, для этого и нужна процедура импичмента - цивилизованного способа уволить президента, переступившего закон.

Напомним, 17 октября 2017 года возле здания Верховной Рады начался бессрочный митинг в поддержку политических реформ (отмена неприкосновенности нардепов, создание антикоррупционного суда и введение открытых партийных списков на выборах). Митингующие по улице Грушевского разбили палаточный городок.

16 января 2018 года, когда нардепы должны были проголосовать за закон о реинтеграции Донбасса во втором чтении и в целом, в палаточном городке под Радой произошла стычка протестующих с силовиками из-за попытки поджечь шины.

Многочисленные силы полиции вместе с пожарными потушили огонь, а также выбросили за периметр палаточного городка шины, которые еще не были подожжены. Полицейские применили слезоточивый газ.

Читайте полный текст интервью с Егором Соболевым в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 19 января 2018 года