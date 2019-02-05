Соболев об отстранении Супрун: Это атака топ-коррупционеров Сегодня, 15:08 519 Цей матеріал також доступний українською Минздрав Украины Суд временно запретил Супрун исполнять обязанности Минздрав Украины

Народный депутат от фракции Самопомич Егор Соболев в эксклюзивном комментарии НВ прокомментировал решение суда о временном запрете выполнять свои обязанности Ульяне Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины.

"Я думаю, что это атака коррупционеров высочайшего уровня руками Ляшко и зависимого судьи, - сказал Соболев журналисту НВ Кристине Бердинских. - Если я не ошибаюсь, это тот самый судья, который восстановил Насирова в должности и признал, что реклама Луценко - это социальная реклама правосудия".

По мнению нардепа, решение суда является "неслучайным" и принимал его "неслучайный" судья. "Чтобы не делать этого прямо, сделали это через Ляшко, который является давним партнером Банковой в таких операциях, и через зависимого судью, на котором, повторюсь, негде клейма ставить", - считает Соболев.

В ответ на вопрос о том, что он считает самыми глаыными достижениями Супрун за время ее работы в должности и.о. главы Минздрава Украины, депутат отметил: "Она не стала частью банды воров - это достижение любого чиновника или народного депутата. Если ты не "скурвился", не встроился в систему обкрадывания людей - уже молодец".

Во-вторых, напомнил Соболев, Ульяна Супрун внедряет принятые законы о том, что лекарства должны закупаться через международные организации вроде ЮНИСЕФ, а не через украинских посредников, "которые воровали до 40% процентов денег у украинских налогоплательщиков при закупке лекарств, согласно отчету Счетной палаты".

"Третье - она пришла с очень ясной и безальтернативной идеей, что деньги должны ходить за пациентом, - добавил Соболев. - Что налогоплательщики должны финансировать больницы не в зависимости от того, сколько там врачей и коек, а в зависимости от того, сколько людей туда обратилось, сколько реально получили лечение ". Ведь по этой системе, добавил депутат, лучшие врачи финансово стимулируются быть еще лучше, иметь еще больше пациентов, а также финансово стимулируется система профилактической помощи населению.

"Когда ты записываешься к своему участковому врачу, он за тебя получает деньги налогоплательщиков и он заинтересован в том, чтобы ты не болел, не ходил к нему. Он финансово должен заботиться о том, чтобы ты был здоров", - привел пример Соболев.

Зато советская и постсоветская системы здравоохранения, которую Украина унаследовала, предусматривала совсем другое - "финансировалась количество коек", напомнил нардеп. "На них должен кто-то болеть, должен кто-то лежать. И фактически финансово стимулировали, чтобы люди были нездоровыми", - сравнил он.

"Супрун начала это менять в соответствии с изменениями, которые есть во всех нормальных государствах. И за это ее начали грызть. Повторюсь, причина - это топ-коррупция. Чтобы не делалась в государстве хорошего, оно обязательно встречает сопротивление топ-коррупционеров", - резюмировал Соболев.

Напомним, 5 февраля нардеп Олег Ляшко заявил, что суд временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун выполнять обязанности главы МОЗ Украины.

Об этом Ляшко написал в Facebook, сославшись на решение Окружного админсуда Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука к и.о. министра.

Суд постановил удовлетворить иск частично.

"Запретить первому заместителю Министра здравоохранения Украины (так в тексте - ред.) Ульяне Супрун осуществлять любые действия, направленные на реализацию полномочий главы Минздрава Украины... Постановление подлежит немедленному исполнению", - говорится в заявлении, опубликованном Ляшко.