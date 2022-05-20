Бессмертный во время оккупации. Как соавтор украинской Конституции пережил нашествие «янычар» в Киевской области — интервью 20 мая, 15:43 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Соавтор Конституции Украины, дипломат Роман Бессмертный (Фото:Роман Бессмертный/facebook)

Мотыжин — небольшое село в Бучанском районе, в нескольких десятках километров от Киева. С 27 февраля по начало апреля населенный пункт был под оккупацией российской армии.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Это там убили главу сельсовета Ольгу Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра. В населенном пункте проживает и соавтор Конституции Украины, дипломат Роман Бессмертный.

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В интервью Радио НВ он рассказал, как общался с оккупантами, кто они и что спасло ему жизнь.

— Пан Роман, я вас не просто поздравляю в эфире, я счастлив, что вы живы!

— Спасибо! Я помню наш последний разговор, когда я вел его с Мотыжина, уже там «освободители» были. Я пытался говорить так, чтобы вы не поняли, в какой я нахожусь ситуации; я не знал, кто меня слушает.

— Вы видели оккупантов, общались с ними. Вы можете составить портрет, кто эти лица? Кого Путин послал на завоевание Украины?

— Это один из самых сложных и образных вопросов. Когда ты с ними сталкиваешься и приходится вести какой-то разговор, то первое, что сразу бросается в глаза и становится понятным — они не понимают, кто они. У них нет того, что присутствует у нас, самоидентификации.

Среди почти 20 человек, с которыми мне приходилось сталкиваться, был только один, кто мне четко сказал: «Я азербайджанец». Остальные были в постоянном ступоре.

Постоянно работали РЭБы (станции радиоэлектронной борьбы) — никакой связи не было, то есть мы постоянно в изоляции, они — в изоляции. Это, наверное, то, что мне помогло выжить, потому что они не понимали, кто я.

Они нашли мои записи, дневники, где я веду лекции в университете, выставляю оценки. Сразу спросили: «Вы преподаватель?» Я говорю: «Да, я преподаватель в университете, читаю международные дисциплины». И сразу же вопрос: «А что вы знаете о ведущихся переговорах?» К тому моменту уже шли контакты, они откуда-то знали о том, что между украинской стороной и российской начались какие-то разговоры. На что я ответил: «Я знаю ровно столько, сколько вы, потому что электроэнергии нет, связи нет…»

[Я включался в] наш последний эфир [с помощью] мобильного интернета. Это уже были буквально последние дни, когда мне удавалось через автомобиль заряжать телефон. А после того, что оставалось — 3−4%, [тратил на то, чтобы] отправить смс-ку, сообщить, куда какая группа танков движется, как они передвигаются.

Возвращаюсь к вопросу самоидентификации. Было хорошо видно, что там и татары, и башкиры, и мордва, марийцы, буряты… Но они почему-то называли себя «русские». Когда я задавал им вопросы, а откуда вы, [отвечали, что] из Казани. Я говорю: «Да ты татарин!» Говорит: «Ну, у меня там мама…»

Неслучайно этот азербайджанец был такой разговорчивый. Для меня это и так было понятно: для людей, самоидентифицирующих себя, такие ценности, как свобода, понятны. А здесь люди без роду, без племени, потому они поддаются очень легким манипулятивным операциям. Для меня было понятно, почему такой контингент подобран: потому что управлять украинцем или поляком, крымским татарином невозможно — у него есть своя вертикаль ценностей, он понимает в большинстве своем соотношение между добром и злом. Это первое.

И второе: любой интеллектуальный разговор ставил их в ступор. Например, вопросы от них: «Как вы относитесь к русским?» Мой ответ: «Скажите, пожалуйста, вы у меня с оружием в доме или я к вам пришел в дом?» Они не могли на это абсолютно никак реагировать, потому что у них моментально происходил сбой по параметрам, на которые их натаскали; они не знали, что говорить. И ко мне никаких претензий не могли предъявить.

Или, например, это, уже избитое: «Мы ехали на учения». Я спрашиваю: «С таким боекомплектом на учения едете? Вы понимаете, что вы говорите бывшему солдату армии? На какие учения едут с таким боекомплектом?» Было понятно, что им в голову вбили десяток штампов и они их везде, где только можно, и произносят. Хотя любая элементарная вещь, заставлявшая их мыслить, вводила их в ступор.

Эти лица — не срочники, не представители регулярных войск, а контрактники, потому что там возрастной диапазон был самый разный. Но большинство из них называли меня «дедом», потому что мне 57 [лет], а им максимально (то, что я видел) — лет 28, у нас был огромный возрастной разрыв.

Общее впечатление человека, изучавшего историю: это орда. Вот это слово больше всего, наиболее точно подходит для характеристики этих людей, если можно назвать их людьми.

— У вас создается впечатление, что Путин утилизирует национальные меньшинства? Они выражают такую злобу к украинцам за право называться русскими?

— Сейчас скажу, возможно, вещь, которая в чем-то диссонирует, и она в чем-то подтвердит [это утверждение].

Почему так сосредоточены на бурятах? Потому что их легко идентифицировать. Они люди соответствующей внешности. Но я хочу, чтобы украинцы знали: среди этой орды было не меньше волжских татар, башкиров, мордвы, марийцев… Если вы слышали такое попискивание в окончании слов, то это как раз представители этих народов. У меня так судьба сложилась, что мне пришлось служить с ними и я очень хорошо различаю русский язык, на котором говорят в Москве, и тот, на котором говорят другие.

Мордвина, марийца не так легко отличить от европейского лица, хотя тоже видно — они низкорослые, очень круглолицые.

И еще такая вещь: у меня лежали деньги, небольшое количество. После первого обыска они их не тронули, они так и лежали на столе. Я их, кстати, не прятал никуда. Но потом они привязались ко мне с курсом [валюты], и когда я им объяснил соотношение рубля к доллару и гривне к доллару, то я и не заметил, как исчезли эти деньги.

Второе: у меня были bluetooth-наушники Apple, у них уже совсем батарейка села, я их не ремонтировал, но они точно так же исчезали. Исчезали и крупные вещи.

Украинец никогда не поймет: ни разу за месяц не зайти в погреб. Для них нет погреба как места, где украинец может год жить, потому что там все — от консервации до овощей, фруктов и т. п. В свою очередь [они] грабили магазины, дома и ели эти полуфабрикаты. Я никогда в жизни не видел, чтобы наши ели эти полуфабрикаты, не готовя их.

Я уже не говорю о вещах гигиены. Они только появлялись у ворот, тошнило и хотелось бежать.

Очень много вещей, которые четко дают понять: это люди, которые для меня идентифицируются как орда. Это невольники.

Кстати, бросалось в глаза и то, что между ними никакой субординации не было. Они могли устроить между собой грызню, видно было, что это либо наемники, либо какие-то контрактники, и они уже были доведены до такого состояния, что друг друга ненавидели. Я однажды стал свидетелем того, как они смеются, обсуждая, как погиб их коллега.

Такие моменты, на которые пришлось обратить внимание, достойны того, чтобы описать эту орду и показать, насколько украинцы ушли далеко от всего этого.

Они однажды ворвались в нейборхуд, в котором журналист Александр Зинченко живет. Потом меня спрашивали: «У вас много таких деревень?» Я говорю: «В Украине — 36 тысяч». И я вижу, как у них глаза расширяются: «Вы слишком богато живете». То есть для них условия, в которых живут украинцы, — это недостижимые вещи.

Причина ясна: нищета, в которой живут эти народы. Они их, в том числе, и толкнули в армию, они пошли на гибель ради того, чтобы заработать хоть какие-то копейки. А теперь представьте себе, накладывается вот это ордынство без роду, без племени и главная ценность — просто деньги, за которые можно выжить. Вот это полный пакет янычар — это слово больше всего подходит, как я его понимаю.

— Правда ли, что с этой ордой можно говорить только через оптику прицела? Были ли среди них те, кто готов был, по вашим ощущениям, сложить оружие, например? Или таких просто вы не заметили?

— Кстати, этот азербайджанец, когда они после очередного боя приехали, в земле, в грязи, в крови, влетели во двор, бросил такую фразу: «Мы вас понимаем, вы защищаете свои дома, я сегодня стрелял с закрытыми глазами». Я не знаю, что он мне этим хотел сказать, что он хотел мне донести. Также он после этого сказал: «25 числа я отсюда уезжаю, ухожу из армии».

— Какие ваши рекомендации украинским гражданам? К сожалению, война продолжается, на Востоке идут интенсивные боевые действия. Что делать людям, которые могут оказаться на захваченной врагом территории?

— Первое: ни в коем случае не демонстрируйте свой страх и выбросьте его из головы. Второе: никаких резких движений. Третье: не вступайте ни в какие дискуссии. Запомните: гражданскому населению нужно повиноваться силе — сказали «иди туда» — иди; сказал «сядь» — сиди; сказал «вынь руки из кармана» — вынь руки из кармана. Следующее: хотят забрать [имущество] — [пусть] забирают, потому что не дай Бог [я] начал бы [спорить] — пристрелили и все равно бы забрали.

Были такие вещи, которые меня немного шокировали. Я нарезал гнилые яблоки для кроликов, они просили эти яблоки есть. Ну берите, ешьте.

Когда вы попадаете в такую [ситуацию с] доминирующей над вами силой, не нужно демонстрировать, что вы что-то собой представляете. Если вы можете с ними вести интеллектуальный разговор — [ведите]. Например, вам угрожают, вы спросите: «Извините, как вас зовут?» Во-первых, ему сказали не называть свое имя и он моментально впадает в ступор. Во-вторых, если он назовет имя, вы говорите: «Тимур, ты угрожаешь, что ты меня расстреляешь, требуешь от меня информацию. Когда ты меня расстреляешь, ты эту информацию получишь?» Если вы способны вести такие разговоры, они их просто приземляют.

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