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Со скандалом. Нардеп объявил о создании межфракционного объединения За Зеленского в Раде

Сегодня, 12:05
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Со скандалом. Нардеп объявил о создании межфракционного объединения За Зеленского в Раде - фото

radiosvoboda.org

Куприй объявил о создании межфракционного объединения За Зеленского

Народный депутат и экс-кандидат на пост президента Виталий Куприй заявил о создании в Верховной Раде нового межфракционного объединения За Зеленского.

Об этом он сказал на заседании согласительного совета парламента.

Депутат подошел к вице-спикеру, требуя дать ему слово, хотя это не предусмотрено регламентом проведения согласительного совета.

"Я призываю всех присоединиться к этому, поскольку существует большая угроза, что президент Порошенко сфальсифицирует результаты выборов через подведомственную ему Центральную избирательную комиссию", - заявил Куприй.

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сказала в ответ, что "это не 95 квартал, а Верховная Рада Украины" и попросила Куприя успокоиться и сесть на свое место.

"Мы видим новые лица и новые принципы работы так называемой новой команды. Мне очень жаль, что так называемая новая команда начинает работу с таких принципов",  - сказала Геращенко.

Теги:   Владимир Зеленский Верховная Рада

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