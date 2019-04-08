Со скандалом. Нардеп объявил о создании межфракционного объединения За Зеленского в Раде
Народный депутат и экс-кандидат на пост президента Виталий Куприй заявил о создании в Верховной Раде нового межфракционного объединения За Зеленского.
Об этом он сказал на заседании согласительного совета парламента.
Депутат подошел к вице-спикеру, требуя дать ему слово, хотя это не предусмотрено регламентом проведения согласительного совета.
"Я призываю всех присоединиться к этому, поскольку существует большая угроза, что президент Порошенко сфальсифицирует результаты выборов через подведомственную ему Центральную избирательную комиссию", - заявил Куприй.
В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сказала в ответ, что "это не 95 квартал, а Верховная Рада Украины" и попросила Куприя успокоиться и сесть на свое место.
"Мы видим новые лица и новые принципы работы так называемой новой команды. Мне очень жаль, что так называемая новая команда начинает работу с таких принципов", - сказала Геращенко.