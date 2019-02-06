Снова о войне. Порошенко выступил перед бизнесом, пугая российской агрессией, но обещая экономические стимулы Сегодня, 10:55 407 Цей матеріал також доступний українською Иван Верстюк / НВ Порошенко выступил на ежегодном собрании Американской торговой палаты Иван Верстюк / НВ

Автор Иван Верстюк

Президент Украины воспользовался площадкой Американской торговой палаты, чтобы убедить бизнес - и всю страну - что нормальной альтернативы ему нет. Выступление слушал журналист НВ Иван Верстюк.

Вечером 5 февраля на подходах к отелю Хилтон на столичном бульваре Шевченко прохожие могли заметить большое количество людей в военной форме. А если бы кто-то заглянул вовнутрь, то в лобби отеля увидел бы рамку металлоискателя и суетящихся секьюрити.



Все это - атрибуты визита президента Петра Порошенко. В этот день глава государства откликнулся на приглашение Американской торговой палаты (American Chamber of Commerce, ACC) выступить на ее ежегодном собрании.

На собрание Порошенко опоздал. Действо должно было начаться в 17:30, однако президент зашел в конференц-зал лишь пятнадцать минут спустя означенного времени. Его охранники делали резкие замечания тем, кто пытался сделать селфи с идущим к сцене президентом.

Еще до того, как Порошенко вошел в зал, журналист НВ стал свидетелем разговора двух бизнесменов, членов ACC. Один из них спрашивал другого: "Мне интересно, они экономикой займутся наконец, или мы снова будем слушать про войну?".

Про войну все-таки пришлось послушать. После выступления Андрея Гундера, президента ACC, к микрофону вышел Порошенко. Со сцены его приготовились слушать премьер Владимир Гройсман, который привел на мероприятие целую делегацию Кабмина, и посол США Мари Йованович.

Мне интересно, они экономикой займутся наконец, или мы снова будем слушать про войну?

"Российская агрессия показала, что без крепкого фундамента украинская государственность невозможна", - начал Порошенко. В этот день он предстал перед публикой в темно-синем костюме и голубом галстуке. А первой телекамерой в зале появилась телекамера канала Прямой, который активно транслирует месседжи президента в эфире и критикует его конкурентов по предвыборной гонке.

"Россия закрыла свои рынки для украинских товаров и не дает нам экспортировать в Азию, Ближний Восток, Китай, - жаловался Порошенко. - Но мы нарастили экспорт в ЕС на 55%".

Публика активно аплодировала президенту. Тот, в свою очередь, высматривал в зале знакомые лица и подавал им знаки внимания - улыбался и подмигивал. Глядя на посла США, он напомнил присутствующим, что Украина благодарна Америке за поставки ядерного топлива для АЭС, угля из Пенсильвании и тепловозов General Electric для нужд Укрзализныци.

Публика ждала от президента разговора не только о войне / Фото: Иван Верстюк / НВ

Политику президента США Дональда Трампа Порошенко никак не комментировал, так как хвалить ее в бизнес-среде не принято, а критиковать не позволяют дипломатические каноны.

"Мы стремимся войти и в ЕС, и в НАТО, - озвучил коронную фишку своей предвыборной кампании действующий президент. - И поэтому я жду позитивного голосования в Верховной Раде в четверг по соответствующим изменениям в Конституцию".

Участники собрания жаловались, что Порошенко не коснулся темы теневой экономики

После этого Порошенко вновь ушел в российскую тему. Он заявил, что Россия активизируется во внешней политике, однако надеется, что до полномасштабного наступления дело не дойдет.

После этого Порошенко наконец перешел к экономике. Он озвучил пять приоритетных направлений экономического развития страны: агросектор, айти-сектор, новые технологии для машиностроения, инвестиции в логистику и развитие туризма.

"Приоритетные направления в целом нормальные, - комментировал после окончания мероприятия тезисы президента Роман Шпек, глава совета Независимой ассоциации банков Украины. - Мы поддерживаем реформы, но их должно быть больше".



Порошенко напомнил, что Украина нарастила экспорт в ЕС на 55% / Фото: Иван Верстюк / НВ

По его мнению, нынешняя власть сконцентрировалась на макроэкономической стабилизации, а структурные реформы простаивают, вследствие чего экономика по-прежнему сильно зависит от сырьевых рынков и воли олигархов.

Тезис Порошенко о том, что сейчас стоит задача создать платежеспособный внутренний спрос через повышение зарплат, не слишком понравился присутствующим. Президент объявил борьбу с бедностью ключевым заданием своего второго президентского срока. "Бизнес не может заниматься благотворительностью и повышать зарплаты по команде президента", - сказал в разговоре с НВ глава украинского офиса крупной европейской компании.

Опрошенные участники собрания ACC жаловались, что Порошенко в своей речи сконцентрировался на своих достижениях, в то время как совсем не коснулся темы теневой экономики. Доля теневой экономике в Украине остается очень существенной, в результате чего банкам нечего кредитовать, а если они решаются выдавать кредиты - то зачастую оказываются в судах в попытках выбить из должника его долг.

Зная, что в среде бизнеса популярна тема налога на выведенный капитал, Порошенко пообещал его все-таки ввести во время своей второй президентской каденции. "Я не слезу с закона про выведенный капитал, - говорил он. - Мы готовы к компромиссам и по дате введения закона в действия, и по форме". Этот налог не очень нравится Международному валютному фонду, который видит в нем риски для государственного бюджета.

"Супрун имеет полную поддержку президента Украины!" - декламировал Порошенко

Под конец своего выступления президент прокомментировал судьбу Ульяны Супрун, исполняющей обязанности министра здравоохранения, которую отстранил от должности Окружной административный суд Киева после иска Игоря Мосийчука, нардепа из Радикальной партии. "Супрун имеет полную поддержку президента Украины!" - декламировал Порошенко. Публика в ответ взорвалась аплодисментами.

Сказав еще несколько слов в оправдание того, что так до сих пор полноценно не заработала судебная реформа, Порошенко передал место у микрофона Гройсману. Тот был в шутливом настроении. "На выборах однозначно победит здравый смысл, - утверждал премьер. - В этом месте можно и поаплодировать".

Мероприятие посетил и премьер Владимир Гройсман (слева от президента) / Фото: Иван Верстюк / НВ

Гройсман активно посещает предвыборные мероприятия Порошенко, хотя еще в прошлом году шли активные разговоры о том, что он может возглавить собственный предвыборный проект. Тональность его выступлений полностью соответствует тональности президента - это всегда разговор о победах и достижениях, а не о проблемах и трудностях.

На встрече ACC присутствовали многие из тех, кто накануне был на выступлении Юлии Тимошенко перед аудиторией Европейской Бизнес Ассоциации в отеле Интерконтиненталь. "Мне Порошенко нравится больше, - признавался один из бизнесменов, который посетил обе встречи. - Он все-таки лучше разбирается в экономике и не говорит очевидных глупостей".

После еще нескольких выступлений собрание закрылось. Порошенко спешно последовал к лифту в окружении большого количества охранников и своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, который отбивался от внимания журналистов. За бойцами Национальной гвардии, охранявшими мероприятие, к центральному входу Хилтона подъехал отдельный автобус.