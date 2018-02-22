Снятие неприкосновенности с Бакулина: нардеп и его помощники не выходят на связь

У Бакулина есть пять дней для разъяснений

Народный депутат от Оппозиционного блока Евгений Бакулин, с которого должны снять депутатскую неприкосновенность не выходит на связь, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Насколько мне известно, сейчас он не выходит на связь. Помощники перестали брать трубку", - сказал он, пишет Интерфакс-Украина.

Парубий пояснил, что у Бакулина есть пять дней, чтобы дать объяснения.

"Если он это право не использует, то регламентный комитет рассмотрит представление", - добавил спикер.

Напомним, 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Бакулина. 19 февраля представление на нардепа поступило в Раду.

По словам генпрокурора, представление будет касаться привлечения нардепа к уголовной ответственности, в том числе по статьям "создание организованной преступной группировки" и "хищение государственных средств".

4 февраля представитель Бакулина заявил о том, что нардеп перенес операцию и попал в больницу.

Евгений Бакулин возглавлял НАК Нафтогаз Украины в 2007 году и в 2010-2014 годах. По данным украинских СМИ, Бакулин причастен к закупке так называемых вышек Бойко, приобретенных по завышенной в 2 раза цене (по $400 млн за каждую).

6 марта 2014 года против Бакулина было открыто уголовное производство за хищение государственного имущества на сумму более 1,4 млрд грн.

21 марта 2014 года Бакулин был задержан в рамках расследования коррупционных схем в газовой отрасли, но 25 апреля Печерский суд Киева отпустил его под залог в 10 млн грн.

В том же году Бакулин победил на внеочередных выборах в Верховную Раду в одномандатном округе №106 в Северодонецке Луганской области.