СНБО запретил выезд чиновников за границу — Зеленский 23 января, 22:54 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 23 января, заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял «принципиальное решение» в отношении выезда за границу госслужащих, правоохранителей и нардепов.

По словам главы государства, решение затронет всех должностных лиц центральной власти и всех уровней местной власти, «всех, кто должен работать на государство и в государстве».

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«Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — заявил Зеленский.

Как сообщается на сайте главы государства, решение касается:

членов Кабинета министров;

первых заместителей и заместителей министров;

руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей;

главы Офиса президента и его заместителей;

глав других вспомогательных органов и служб, созданных президентом, и их заместителей;

главы СБУ и его заместителей;

главы и членов Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания;

главы и членов Счетной палаты;

главы членов Центральной избирательной комиссии;

главы и членов других государственных коллегиальных органов;

секретаря Совета нацбезопасности и обороны, его заместителей;

народных депутатов;

уполномоченного Верховой Рады и его представителей;

главы Нацбанка и его заместителей;

представителя президента в АР Крым и его заместителей;

глав местных государственных администраций, их заместителей;

судей КСУ, судей, прокуроров, глав других госорганов и их заместителей;

глав структурных подразделений госорганов, сотрудников, забронированных на период мобилизации органами госвласти и другими госорганами.

Кабинет министров в течение пяти дней должен разработать правила пересечения границы чиновниками, по которым они смогут выезжать из Украины только в «реальную служебную командировку».

20 января журналист Украинской правды Михаил Ткач сообщил, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко во время военного положения ездил в отпуск в Испанию, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.

УП. Off the record в Telegram сообщает, что Симоненко попросили написать заявление об увольнении. По данным нардепа от Голоса Ярослава Железняка, Симоненко уже уволен.

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