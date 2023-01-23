СНБО запретил выезд чиновников за границу — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 23 января, заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял «принципиальное решение» в отношении выезда за границу госслужащих, правоохранителей и нардепов.
По словам главы государства, решение затронет всех должностных лиц центральной власти и всех уровней местной власти, «всех, кто должен работать на государство и в государстве».
«Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — заявил Зеленский.
Как сообщается на сайте главы государства, решение касается:
- членов Кабинета министров;
- первых заместителей и заместителей министров;
- руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей;
- главы Офиса президента и его заместителей;
- глав других вспомогательных органов и служб, созданных президентом, и их заместителей;
- главы СБУ и его заместителей;
- главы и членов Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания;
- главы и членов Счетной палаты;
- главы членов Центральной избирательной комиссии;
- главы и членов других государственных коллегиальных органов;
- секретаря Совета нацбезопасности и обороны, его заместителей;
- народных депутатов;
- уполномоченного Верховой Рады и его представителей;
- главы Нацбанка и его заместителей;
- представителя президента в АР Крым и его заместителей;
- глав местных государственных администраций, их заместителей;
- судей КСУ, судей, прокуроров, глав других госорганов и их заместителей;
- глав структурных подразделений госорганов, сотрудников, забронированных на период мобилизации органами госвласти и другими госорганами.
Кабинет министров в течение пяти дней должен разработать правила пересечения границы чиновниками, по которым они смогут выезжать из Украины только в «реальную служебную командировку».
20 января журналист Украинской правды Михаил Ткач сообщил, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко во время военного положения ездил в отпуск в Испанию, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.
УП. Off the record в Telegram сообщает, что Симоненко попросили написать заявление об увольнении. По данным нардепа от Голоса Ярослава Железняка, Симоненко уже уволен.