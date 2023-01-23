СНБО запретил выезд чиновников за границу — Зеленский

23 января, 22:54
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 23 января, заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял «принципиальное решение» в отношении выезда за границу госслужащих, правоохранителей и нардепов.

По словам главы государства, решение затронет всех должностных лиц центральной власти и всех уровней местной власти, «всех, кто должен работать на государство и в государстве».

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«Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — заявил Зеленский.

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Как сообщается на сайте главы государства, решение касается:

  • членов Кабинета министров;
  • первых заместителей и заместителей министров;
  • руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей;
  • главы Офиса президента и его заместителей;
  • глав других вспомогательных органов и служб, созданных президентом, и их заместителей;
  • главы СБУ и его заместителей;
  • главы и членов Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания;
  • главы и членов Счетной палаты;
  • главы членов Центральной избирательной комиссии;
  • главы и членов других государственных коллегиальных органов;
  • секретаря Совета нацбезопасности и обороны, его заместителей;
  • народных депутатов;
  • уполномоченного Верховой Рады и его представителей;
  • главы Нацбанка и его заместителей;
  • представителя президента в АР Крым и его заместителей;
  • глав местных государственных администраций, их заместителей;
  • судей КСУ, судей, прокуроров, глав других госорганов и их заместителей;
  • глав структурных подразделений госорганов, сотрудников, забронированных на период мобилизации органами госвласти и другими госорганами.
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Кабинет министров в течение пяти дней должен разработать правила пересечения границы чиновниками, по которым они смогут выезжать из Украины только в «реальную служебную командировку».

20 января журналист Украинской правды Михаил Ткач сообщил, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко во время военного положения ездил в отпуск в Испанию, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.

УП. Off the record в Telegram сообщает, что Симоненко попросили написать заявление об увольнении. По данным нардепа от Голоса Ярослава Железняка, Симоненко уже уволен.

Чиновники везут в Украину Луи Витоны, а не гуманитарку – Михаил Ткач

https://www.youtube.com/embed/q_Qp2jUUVW8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   СНБО Чиновники Военное положение Владимир Зеленский Запрет на выезд Офис генерального прокурора Выезд за границу Война России против Украины

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