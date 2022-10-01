СНБО ввел санкции против более 3600 физических и юридических лиц РФ, среди них родня Путина

1 октября, 12:16
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СНБО принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц России (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

СНБО принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц России (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Отмечено, что санкции введены «к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов».

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В перечень, принятый СНБО, вошли более 3600 физических и юридических лиц. В частности, в списке фигурируют:

  • дети и родственники российского диктатора Владимира Путина и его близкого окружения;
  • представители региональных элит и властей России;
  • олигархи и их близкое окружение;
  • артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;
  • коллаборанты, перешедшие на сторону врага;
  • высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;
  • представители высшего руководящего состава вооруженных сил России;
  • представители т.н. правительств «ЛНР/ДНР», оккупационной «власти» АР Крым и главари незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Также приняты санкции против иностранных граждан – т.н. международных наблюдателей, участвовавших в референдумах на временно оккупированных территориях Украины.

Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

Как сообщил источник НВ, осведомленный с решением ведомства, в списке оказался российский олигарх Олег Дерипаска и миллиардер Михаил Фридман, которому принадлежит в Украине Альфа-банк.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Владимир Путин СНБО Санкции против России Санкции

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