Против тех, кто работает на агрессора. Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

3 февраля, 21:29
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Совет нацбезопасности и обороны в пятницу, 3 февраля, принял новые решения о санкциях в отношении «тех, кто работает на российскую агрессию».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. По словам главы государства, указы о введении в действие решений СНБО уже готовы.

Зеленский также поблагодарил сотрудников СБУ, Госбюро расследований, Нацполиции и Офиса генпрокурора за «новые шаги по восстановлению справедливости после действий тех, кто не понял, что на государственных должностях работать нужно только на интересы государства».

Видео дня

На сайте президента пока нет новых указов о санкциях.

https://www.youtube.com/embed/fcA7gYdbfsM

28 января президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против людей и компаний, которые Россия использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. В списке 185 физических и юридических лиц.

https://www.youtube.com/embed/G5RU89I6VDo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   СНБО Российская агрессия Владимир Зеленский Украинские санкции Санкции Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X