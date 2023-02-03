Против тех, кто работает на агрессора. Зеленский анонсировал новые санкции СНБО 3 февраля, 21:29 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Совет нацбезопасности и обороны в пятницу, 3 февраля, принял новые решения о санкциях в отношении «тех, кто работает на российскую агрессию».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. По словам главы государства, указы о введении в действие решений СНБО уже готовы.

Зеленский также поблагодарил сотрудников СБУ, Госбюро расследований, Нацполиции и Офиса генпрокурора за «новые шаги по восстановлению справедливости после действий тех, кто не понял, что на государственных должностях работать нужно только на интересы государства».

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На сайте президента пока нет новых указов о санкциях.

28 января президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против людей и компаний, которые Россия использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. В списке 185 физических и юридических лиц.