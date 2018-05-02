СНБО в среду рассмотрит санкции против России - агентство

СНБО Украины в среду, 2 мая, рассмотрит предложения по санкциям против Российской Федерации, аналогичных введенным США и европейскими странами, сообщает Интерфакс-Украина.

"Заседание состоится сегодня во второй половине дня", - сообщили агентству в Администрации президента Украины.

По данным журналистов, начало заседания запланировано на 17.00.

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