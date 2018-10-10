10 октября 2018, среда

СНБО: Таиланд заинтересовался украинскими БТР-4МB1

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БТР-4МB1 может стать основной боевой машиной морской пехоты Таиланда

БТР-4МB1 может стать основной боевой машиной морской пехоты Таиланда

Во время выставки Оружие и безопасность тайские военные выразили заинтересованность новыми украинскими БТР-4МB1.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

По словам тайской делегации, данные БТРы "могут стать основными боевыми машинами морской пехоты Королевства".

Как отметили в СНБО, ранее украинская военная техника в Таиланде "успешно прошла все испытания и уже принята на вооружение армии".

Теперь же во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири обсуждались вопросы расширения двустороннего военно-технического сотрудничества.

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