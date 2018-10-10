СНБО: Таиланд заинтересовался украинскими БТР-4МB1

Во время выставки Оружие и безопасность тайские военные выразили заинтересованность новыми украинскими БТР-4МB1.
Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.
По словам тайской делегации, данные БТРы "могут стать основными боевыми машинами морской пехоты Королевства".
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Как отметили в СНБО, ранее украинская военная техника в Таиланде "успешно прошла все испытания и уже принята на вооружение армии".
Теперь же во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири обсуждались вопросы расширения двустороннего военно-технического сотрудничества.
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