СНБО: Таиланд заинтересовался украинскими БТР-4МB1

Во время выставки Оружие и безопасность тайские военные выразили заинтересованность новыми украинскими БТР-4МB1.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

По словам тайской делегации, данные БТРы "могут стать основными боевыми машинами морской пехоты Королевства".

Как отметили в СНБО, ранее украинская военная техника в Таиланде "успешно прошла все испытания и уже принята на вооружение армии".

Теперь же во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири обсуждались вопросы расширения двустороннего военно-технического сотрудничества.