СНБО рассмотрел решение о введении санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что СНБО Украины рассмотрел решение о введении санкций против России.
Как сообщает пресс-служба президента, Совбез рассмотрел вопрос продления санкций против России в среду, 2 мая.
"Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями США против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением РФ химического оружия в центре Европы - в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма", - пояснил Порошенко.
Также продолжены ранее введенные санкции за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.
"Ранее введенные санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки...Они связаны (санкции - Ред.) с невыполнением Российской Федерацией... Минских соглашений...отсутствием реального прекращения огня" - подчеркнул Порошенко.
Президент также отметил, что к подготовке проектов этих решений были привлечены СБУ, Министерство внутренних дел, правительство, Министерство экономики и Национальный банк.
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