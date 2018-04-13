СНБО продублирует санкции, введенные США против России

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о планах рассмотреть вопрос введения аналогичных американским санкций против Российской Федерации.

По словам Турчинова, рассмотрение новых санкций состоится на следующей неделе.

"На следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продлены санкции, которые существуют сегодня, против Российской Федерации, и продублированы санкции, которые приняли Соединённые Штаты и другие, европейские, страны", - цитирует Турчинова Интерфакс-Украина.

Секретарь Совбеза добавил, что в вопросе антироссийских санкций двойных стандартов быть не может, вспомнив пример Франции и Германии.

"Несколько примеров, когда наши стратегические партнеры...несмотря на официально принятые санкции, обходными путями продолжают не только сотрудничать с РФ. Это пример Франции. Следующий пример – Германия. Там работают с Российской Федерацией в вопросах военно-технического сотрудничества, обеспечивая их фактически военной техникой…", - заявил Турчинов.

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Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.