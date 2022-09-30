«Значимые» лица. СНБО наложил санкции на Фридмана, Дерипаску и ряд других российских олигархов — источник НВ 30 сентября, 20:11 Эксклюзив НВ Олег Дерипаска, российский миллиардер (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Совет национальной безопасности и обороны на заседании в пятницу применил санкции к участникам референдумов и ряду российских олигархов, имеющих имущество в Украине. В списке оказался российский олигарх Олег Дерипаска и миллиардер Михаил Фридман, которому принадлежит Альфа-банк.

Об этом сообщил НВ источник, знакомый с решением ведомства.



«О сегодняшних санкциях — туда вошли участники референдумов, [обвиненный в госизмене кум президента РФ Владимира Путина Виктор] Медведчук и окружение, Янукович, [олигархи] Курченко, Дерипаска, Лебедев, Фридман и все шедшие в пакете синхронизации олигархи. Других олигархов будут выносить в следующую пятницу на МРГ (межведомственной рабочей группы), а голосовать, видимо, через неделю», — сообщил источник издания.

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По данным НВ, речь идет о применении санкций к 1300 человек, которые синхронизируются с ранее введенными санкциями ЕС и США.



Напомним, в обращении 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО принял решение о санкциях в отношении «значимых» физических и юридических лиц России, причастных к российской агрессии. Однако имена подсанкционных лиц не были озвучены.