Банковая дотянула до последнего. СНБО до конца недели наконец-то наложит санкции на имущество российских олигархов в Украине — источник НВ 28 сентября, 20:08 Эксклюзив НВ Михаил Фридман, один из российских олигархов, имеющий состояние в Украине (Фото:yes-ukraine.org)

За семь месяцев войны украинские власти так и не смогли арестовать активы олигархов из РФ у себя под носом. Это может произойти только сейчас.

Совет нацбезопасности и обороны до конца недели планирует наложить санкции на активы ряда российских олигархов и связанных с ними лиц. В этом списке есть и российский миллиардер Михаил Фридман, которому принадлежит Альфа-банк.

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Об этом рассказал НВ источник в антикоррупционных органах.



По его данным, на прошлой неделе Межведомственная рабочая группа (МРГ) по вопросам санкций одобрила список из 1300 человек, на которых СНБО планирует наложить «зеркальные» санкции.



Речь идет о российских олигархах и членах их семей, на которые ранее уже были наложены ограничения — но не Украиной, а Европейским союзом и странами G7.



«До пятницы эти зеркальные санкции по ЕС и странам Большой семерки СНБО проголосует, далее этот указ будет принят, и уже потом включится Минюст», — рассказал источник.



Минюст со своей стороны может обратиться в суд, чтобы взыскать эти активы в доход государства.



По данным источников НВ, далее упомянутая МРГ планирует одобрить пакет санкций в отношении еще около 500 человек, связанных с российскими олигархами и членами их семей, на которые Запад не налагал ограничений. Это решение СНБО будет одобрять уже на следующей неделе.



Например, по данным Центра противодействия коррупции (ГПК), ни одна страна не налагала санкции на причастного к украинскому бизнесу Владимира Крупчака, который в свое время был депутатом Госдумы.



Глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что Верховная Рада еще в мае приняла закон, позволяющий взимать активы российских олигархов в пользу Украины. Однако, за пять месяцев этим механизмом власти воспользовались лишь один раз: в сентябре ВАКС конфисковал состояние российского олигарха Владимира Евтушенкова. А именно: 17 объектов недвижимости общей площадью около 100 тыс. кв. м, а также части олигарха в нескольких украинских фирмах.



Однако Евтушенко — не единственный гражданин страны-агрессора, у которого Украина может что-то отобрать. По данным ЦПК, стоимость зарегистрированных в Украине принадлежащих российским олигархам активов составляет $2,5 млрд.



Но, по мнению Шабунина, «СНБО/ОП блокируют конфискацию российских активов».



НВ обратился к советнику главы ОП Михаилу Подоляку с просьбой прокомментировать обвинения ЦПК в блокировании процесса наложения санкций. Однако к моменту публикации текста ответ редакция не получила.



По данным источника НВ в антикоррупционных органах, сейчас власти пытаются в ускоренном темпе налагать ограничения на активы россиян из-за критики Запада. Там, мол, возмутились, что Украина просит их усложнять жизнь и бизнес самых богатых россиян, а сама этого не делает.



У Минюста же есть свое объяснение, почему так произошло. Глава министерства Денис Малюска заявил в эфире единого телемарафона, что Украине нужно привыкать, что она перестала быть страной «очень регионального значения».



«Мы реально сейчас являемся влиятельным, весомым игроком на мировой арене. И любые наши шаги должны быть сделаны с расчетом, что они будут оцениваться не внутри страны, а за границей, в частности, в международных судах», — заявил министр.



Он также пояснил, что украинские суды, понимая, что российские оккупанты совершают на территории страны, с удовольствием выносили бы решение о конфискации имущества тех, кто с этим связан и способствовал этому. Но дискуссии во всех таких решениях будут перенесены в международные суды, где стандарты доказывания и проверки законности действий органов власти Украины гораздо выше и сложнее.



«Мы точно не хотим, чтобы по таким решениям компенсацию выплачивали тем же россиянам после проигрыша дела в ЕСПЧ [Европейский суд по правам человека] или в арбитражах. Поэтому мы двигаемся немного медленно, но надежно — в том смысле, что все конфискованное имущество и денежные активы олигархов или содействующих российской агрессии не будут им возвращены в будущем», — заявил Малюска.

