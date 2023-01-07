После заседания СНБО. Зеленский анонсировал новые санкции против тех, кто оправдывает войну или «воспевает» РФ 7 января, 20:51 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 7 января, рассказал об итогах очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны и анонсировал новые санкции против сторонников полномасштабной войны РФ против Украины.

По словам главы государства, участники заседания утвердили план работы СНБО на 2023 год и «это будет не менее мощно, чем в предыдущие годы». Главный приоритет в работе Совета нацбезопасности — гарантирование независимости, укрепление способности Украины обороняться «всеми необходимыми шагами и всеми засобами, которые сработают».



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"…Есть промежуточный итог в работе по многим гражданам России и связанным с ней лицам, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список — будут следующие решения по санкциям против таких лиц. Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии будут изолированы от цивилизованного мира", — заявил Зеленский.

7 января президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против 119 человек, среди которых российские и некоторые украинские культурные деятели, а также пропагандисты страны-агрессора.

В санкционном списке, в частности, украинцы Жанна Бадоева и Анатолий Тимощук, пропагандисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, артисты Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Михаил Галустян, Филипп Киркоров, Григорий Лепс и так далее.

