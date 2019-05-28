СМИ: Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель Вчера, 18:51 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Владимир Зеленский REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе впервые в должности главы государства посетить Брюссель, сообщает Европейская правда со ссылкой на источники.

Визит запланирован на среду, 5 июня и станет первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского.

Источники сообщили, что приглашение Зеленскому во вторник на встрече с главой АП передали генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльсон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг.

В то же время Радио Свобода сообщает, что во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС. В частности, с главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Кроме того, среди запланированных у Владимира Зеленского бесед — встреча в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и совместная пресс-конференция по итогам встречи.