СМИ: Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе впервые в должности главы государства посетить Брюссель, сообщает Европейская правда со ссылкой на источники.
Визит запланирован на среду, 5 июня и станет первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского.
Источники сообщили, что приглашение Зеленскому во вторник на встрече с главой АП передали генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльсон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг.
В то же время Радио Свобода сообщает, что во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС. В частности, с главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
Кроме того, среди запланированных у Владимира Зеленского бесед — встреча в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и совместная пресс-конференция по итогам встречи.