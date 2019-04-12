СМИ узнали о свободном входе на дебаты Порошенко на Олимпийском Сегодня, 17:43 1864 Цей матеріал також доступний українською Olympic NSC / Facebook Дебаты начнут в 14:14 Olympic NSC / Facebook

На дебаты, анонсированные кандидатом в президенты Петром Порошенко на НСК Олимпийский 14 апреля, будут пускать всех желающих зрителей, сообщил theБабелю источник в штабе Порошенко.

По словам собеседника, координировать людей на входе будут волонтеры штаба.

Дебаты запланированы на 14:14. Журналистов будут пускать по аккредитации, которую откроют в 9:00 13 апреля, добавил источник.

В НСК Олимпийский воздержались от официальных комментариев по поводу подготовки к дебатам. В то же время в МВД Украины пообещали "глубокие фильтрационные мероприятия при заходе на стадион".

Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался прийти на дебаты 14 апреля. Он заявил, что ждет Порошенко на стадионе вечером 19 апреля, когда должны состояться официальные дебаты в телестудии Общественного.