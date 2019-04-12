#
Андрей Смирнов
Первая гастроль Зеленского без хи-хи
Светлана Ройз
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Наталья Кадя
На одной волне. Главный секрет общения
Мустафа Найем
Зеленский дал задний ход
Спецтема: Выборы президента Украины

СМИ узнали о свободном входе на дебаты Порошенко на Олимпийском

Сегодня, 17:43
1864
Цей матеріал також доступний українською
СМИ узнали о свободном входе на дебаты Порошенко на Олимпийском - фото

Olympic NSC / Facebook

Дебаты начнут в 14:14

На дебаты, анонсированные кандидатом в президенты Петром Порошенко на НСК Олимпийский 14 апреля, будут пускать всех желающих зрителей, сообщил theБабелю источник в штабе Порошенко.

По словам собеседника, координировать людей на входе будут волонтеры штаба.

Дебаты запланированы на 14:14. Журналистов будут пускать по аккредитации, которую откроют в 9:00 13 апреля, добавил источник.

В НСК Олимпийский воздержались от официальных комментариев по поводу подготовки к дебатам. В то же время в МВД Украины пообещали "глубокие фильтрационные мероприятия при заходе на стадион".

Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался прийти на дебаты 14 апреля. Он заявил, что ждет Порошенко на стадионе вечером 19 апреля, когда должны состояться официальные дебаты в телестудии Общественного.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко НСК Олимпийский Дебаты

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 23:11

img
Перепалка кандидатов на 1+1. Зеленский и Порошенко повздорили в эфире телеканала Коломойского
Страны

Сегодня, 18:26

img
Военный переворот. Как в Судане свергли президента, правившего 30 лет
Политика

Сегодня, 03:49

img
В сети появилось новое видео с Зеленским, фурой и наркотиками

ТОП 3

Политика

Сегодня, 20:06

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
100619
Политика

Вчера, 10:58

img
БПП: Зеленский отказался от дебатов на НСК Олимпийский 14 апреля
67151
Политика

Вчера, 23:11

img
Перепалка кандидатов на 1+1. Зеленский и Порошенко повздорили в эфире телеканала Коломойского
31826