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СМИ узнали дату проведения съезда политической партии Гройсмана

Сегодня, 09:36
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СМИ узнали дату проведения съезда политической партии Гройсмана - фото

Vladyslav Musiienko/Reuters

Гройсман идет на выборы в Раду со своей политической силой

Политическая партия премьер-министра Владимира Гройсмана Украинская стратегия проведете съезд в пятницу, 7 июня, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

«Съезд пройдет в пятницу, в Мыстецком Арсенале, начало в 14:00», — уточнил собеседник издания.

На съезде презентуют саму политсилу, а также представят список кандидатов в депутаты для участия в парламентских выборах.

Напомним, президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

Он также создал политическую партиюУкраинская стратегия. Он исключил участиев выборах в Верховную Раду в составе какого-либо объединения.

Во время голосования отставку Гройсмана поддержали лишь 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

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Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.

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