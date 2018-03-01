СМИ: Сына замминистра образования задержали за вооруженное нападение ради Iphone 8+

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Попытка разбойного нападения оказалась неудачной
Фото: Pixabay

Попытка разбойного нападения оказалась неудачной

Правоохранители задержали в Киеве сына заместителя министр образования и науки Украины Владимира Ковтунца, передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах Обозреватель.

Как сообщается, его подозревают в разбойном нападении с целью завладения Iphone 8+.

Согласно имеющейся информации, Михаил Ковтунец, сговорившись с двумя подельниками, решил совершить вооруженное нападение на курьера одного из интернет-магазинов, которые торгуют техникой.

При этом отмечается, что для этой цели он одолжил у знакомого пистолет.

По имеющимся данным, заказав в интернет-магазине Iphone 8+, они подкараулили курьера, после чего, угрожая оружием и применением силы, стали требовать отдать им смартфон.

Впрочем, потерпевшему удалось вырваться и убежать вместе с товаром.

В итоге курьер написал заявление в полицию, которая через некоторое время вышла на Ковтунца-младшего и его сообщников.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 14-летнего сына народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова за попытку ограбления продуктового магазина.

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