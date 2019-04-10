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СМИ сообщили, кто из нардепов собрался покинуть фракцию Самопомич

Сегодня, 07:27
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СМИ сообщили, кто из нардепов собрался покинуть фракцию Самопомич - фото

Объединение Самопомич/Facebook

Стали известны фамилии депутатов, которые собираются выйти из фракции Самопомич

Интернет-издание Украинская правда со ссылкой на источники сообщает, что фракцию Самопомич в Верховной Раде в ближайшее время может покинуть часть нардепов.

По данным издания, из фракции собираются выйти Егор Соболев, Семен Семенченко, Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко, Александр Данченко и Алексей Скрипник.

В то же время депутат Егор Сооблев в себя в Facebook сообщил, что "у нас действительно серьезные разногласия с руководством партии из-за проблем очистки от тех, кто подвергается коррупции и другим соблазнам во власти".

"Эти дискуссии имеют место давно. Но я считал и считаю, что для решения этих проблем в той или иной степени эти споры должны быть внутренними", - добавил нардеп.

Накануне мэр Львова и лидер взаимопомощи Андрей Садовый сообщил, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию и присоединится к другим политическим силам.

Теги:   Егор Соболев Верховная Рада Андрей Садовый Самопоміч

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